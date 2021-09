Viterbo, Arisa e Tancredi in concerto a Civita Castellana ma solo per 200 spettatori

Alfredo Parroccini 07 settembre 2021 a

Forti e accese sono le polemiche, soprattutto sui social, che in questi giorni stanno infuriando a Civita Castellana sul programma delle festività patronali in onore dei santi Marciano e Giovanni. Sul banco degli imputati vi è il tradizionale e acceso concerto finale della festa che quest’anno vedrà come protagonisti gli artisti Arisa e Tancredi. Un concerto che, in base alle prescrizioni dovute al Covid-19, potrà essere seguito e ascoltato soltanto da 200 persone in piazza Giacomo Matteotti. Un numero davvero troppo esiguo che ha fatto scattare le critiche e le lamentele di numerosi cittadini. Scrive un utente su Facebook:“Voglio vedere come selezioneranno chi andrà o meno. Sulla base di cosa si permetterà di far entrare alcuni e non altri? Forse quella delle conoscenze: il marito, il cugino, la zia e i raccomandati”. Un altro utente commenta: ”Com’è possibile spendere tanti soldi pubblici per far vedere il concerto a 200 persone soltanto? Oppure in piazza non ci saranno solo 200 persone? Chi vivrà vedrà”.

Indicativa è la posizione dell’associazione Ops, da anni una delle protagoniste delle iniziative ludico-culturali delle festività patronali, che spiega le ragioni della propria assenza: “Con l'uscita ufficiale del programma delle feste dei santi patroni Marciano e Giovanni, l’associazione Ops ci tiene ad informare che non sarà partecipe dell’organizzazione. Le restrizioni ancora in vigore, che prevedono l’entrata in piazza ad un numero ristretto di cittadini, non ci hanno premesso di prendere parte all’evento visto che non ce la sentivamo di escludere una parte dei civitonici dalle feste. Teniamo a sottolineare anche come i tentativi di partecipare non sono mancati. Ormai da marzo, come consuetudine annuale, ci siamo attivati per San Marciano, ma dopo svariati incontri e colloqui col Comune, non siamo riusciti a venire a capo della situazione data l’incertezza del periodo che stiamo vivendo ormai da quasi due anni. Solo il 24 agosto siamo stati informati delle disposizioni anti-Covid, e si capisce bene che le tempistiche adeguate all’organizzazione di un evento del genere ormai non erano più disponibili”.

“Detto questo - concludono -, auguriamo un grande in bocca al lupo alle associazioni partecipanti e ovviamente un augurio di buone feste patronali a tutti quanti”. Insomma il concerto dei cantanti Arisa e Tancredi potrebbe essere un appuntamento solo per pochi fortunati e preclusa alla maggioranza. A queste condizioni che creeranno tanto scontento, commentano sui social, forse era meglio non organizzarlo.

