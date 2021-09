Viterbo, speronano due ragazzini in scooter poi si schiantano contro un albero. Serata di terrore a Capranica

Paolo Di Basilio 07 settembre 2021 a

a

a

Attimi di terrore a Capranica nella serata di sabato sera 4 settembre. Un’auto ha speronato due motorini con due quindicenni del posto in sella per poi darsi alla fuga a tutta velocità lungo la Cassia. Sono stati fermati - e salvati dal linciaggio degli amici dei due ragazzini - grazie al coraggio di un poliziotto fuori servizio e i carabinieri che li hanno catturati poco fuori dal centro abitato.

Schianto in moto sulla Flaminia, ferito 38enne

Tutto è iniziato alle 21.20 circa. L’auto, con a bordo due uomini di colore, ha percorso come un missile la Cassia che attraversa il centro abitato. nei pressi di un locale l’automobile, che procedeva a velocità folle, ha speronato due scooter facendo cadere a terra i due quindicenni, amici, che stavano andando verso il centro. L’auto non ha nemmeno accennato a fermarsi continuando la corsa a tutta velocità. Tutto è avvenuto sotto gli occhi di decine di persone. Alcuni hanno chiamato le forze dell’ordine, altri si sono messi all’inseguimento dell’auto pirataL’automobile con a bordo i due uomini di colore ha continuato fino al chilometro 54,4 quando si è schiantata contro un albero nei pressi di una pizzeria. Proprio nel locale stava mangiando un poliziotto fuori servizio che, avendo avuto notizia di quanto avvenuto poco prima nell’abitato di Capranica, si è precipitato verso l’auto incidentata per cercare di fermare il conducente che, contuso, stava cercando di fuggire per i campi. L’agente lo ha messo a terra e immobilizzato in attesa dell’arrivo dei carabinieri. Poco dopo sul posto è giunto il comandante della stazione di Capranica e una pattuglia del nucleo radiomobile. L’uomo è stato preso in consegna dai militari mentre si è organizzata una battuta nelle campagne circostanti per cercare di individuare il passeggero che invece era riuscito a uscire dall’abitacolo dandosi alla fuga nei campi prima dell’arrivo del poliziotto fuori servizio. Ma anche lui è stato rintracciato e arrestato dagli uomini in divisa. Per quanto riguarda i due giovani speronati dai motorino sono stati portati all’ospedale e se la sono cavata con uno spavento e pochi giorni di prognosi.

Morto schiacciato dal rimorchio. Tre giorni di lutto cittadino: domenica i funerali



Decisivo l’aiuto dei cittadini che hanno segnalato immediatamente alle forze dell’ordine quanto era avvenuto nel centro abitato e l’intervento del poliziotto fuori servizio. Un grande aiuto lo ha dato anche una ex militare che, nonostante i pericoli, è riuscita a gestire la viabilità messa a rischio dalla posizione estremamente pericolosa dell'autovettura. Grazie alla sua freddezza si sono evitati altri incidenti.

Video su questo argomento Incidente sulla Sammartinese. Bus di turisti contro auto | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.