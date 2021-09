Viterbo, vecchi buoni fruttiferi in lire. Signora di Montalto fa causa alle Poste per incassare

07 settembre 2021 a

a

a

Ritrova un vecchio buono postale degli anni ‘90 che all’epoca valeva 13 milioni di lire e oggi al cambio potrebbe fruttare 100 mila euro. Il problema di una 54enne che abita a Montalto è incassare quel titolo alle Poste. Dunque la signora ha intentato, insieme ad altri piccoli risparmiatori di tutta la Penisola, una causa alle Poste per recuperare il denaro. Si terrà presso il Tribunale Civile di Roma il 13 dicembre 2021 la causa civile intentata da alcuni risparmiatori che hanno ritrovato buoni postali e titoli di Stato in lire. Al momento, le avvocatesse Valentina Gori e Priscilla D’Eramo del foro di Roma e l'Abogado Chiara Missori del Foro di Madrid hanno messo a disposizione un indirizzo email [email protected] per fornire informazioni gratuite sui rimborsi.

Banca Etruria, bond truffa: assolti due dipendenti

“Ma la platea dei potenziali ricorrenti è molto ampia. Si calcola infatti che i sottoscrittori dei buoni emessi negli anni '80 siano, come detto sopra, oltre mezzo milione sparsi su tutta la penisola. Senza considerare i piccoli e medi risparmiatori degli anni precedenti. Una cifra da capogiro trattenuta indebitamente da Poste italiane”, scrive il dottor Claudio Marino in una nota inviata alle redazioni. Lo studio legale che ha intento causa, contattato telefonicamente, ha confermato che c’è un procedimento in atto al tribunale civile di Roma.

Banca Etruria, i risparmiatori rimasti a secco preparano l'offensiva

“Basti pensare - continua Claudio Marino - a titolo di esempio, che un buono postale del 1984 da un milione di lire viene pagato dalle Poste circa 9 mila euro (18 volte la “posta”) mentre in realtà vale almeno il doppio. La capitalizzazione al netto della ritenuta fiscale, per ciascuno dei primi 20 anni di durata dei Buoni, è illegittima in quanto in tale caso verrebbe anticipato il momento impositivo previsto dalla normativa primaria. Gli interessi maturano ogni bimestre e vengono incassati dal sottoscrittore solo quando si presenta all’ufficio postale per riscuotere il montante. Non è quindi equo anticipare l’applicazione dell’imposta, anche perché la ritenuta fiscale viene girata dalle Poste allo Stato solo quando il sottoscrittore presenta il Bfp all’incasso. L’azione rispetta il requisito dell’omogeneità dei diritti in quanto Poste Italiane commetterebbe errori sistematici: la stessa, infatti, calcola i rendimenti dovuti ai risparmiatori, di anno in anno, capitalizzandoli al netto della ritenuta fiscale, erodendo così il montante per ciascun anno di maturazione del titolo, senza che a tale erosione del montante corrisponda un versamento su base annuale della ritenuta all’Erario”. Alcuni degli risparmiatori hanno già fatto sapere, tramite i legali, che una percentuale delle somme ricavate dall'azione legale andrà in beneficenza per la distribuzione del vaccino covid.

Banca Etruria, prime richieste di risarcimento

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.