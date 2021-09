Viterbo, sospeso il Frecciarossa che ferma a Orte. La paura della beffa

Mattia Ugolini 07 settembre 2021 a

Orte, addio all’alta velocità? Dopo le innumerevoli fatiche fatte per portarlo a queste latitudini, il Frecciarossa potrebbe lasciare la Tuscia? Domande che si pongono in molti alla luce dell’impossibilità di prenotare i treni in questione dal 1 ottobre. Cosa che era già successa per una decina di giorni ad agosto. Cosicché molti temono che quella che doveva essere una grande conquista per la provincia possa trasformarsi nell’ennesimo buco nell’acqua. Come detto, dal 1 ottobre non è più possibile, selezionando quella data tramite Trenitalia, prenotare il Frecciarossa che alle 6.43 partiva da Orte per arrivare alle 9.50 a Milano. E, sempre selezionando il primo di ottobre, non è possibile nemmeno prenotare il relativo ritorno serale, con partenza da Milano alle 19.10 ed arrivo ad Orte alle 22.20.

La notizia ha scatenato subito le ire di molti cittadini. I più esperti, però, fanno notare che la fermata di Orte, in realtà, non sembra essere stata soppressa poiché, approfondendo, si scopre che. La sua partenza da Roma infatti non è segnalata, tanto che il primo treno ad alta velocità dalla capitale risulta spostato di circa mezz’ora: dalle 6 alle 6.25. Inoltre, si scopre che anche nelle scorse settimane, dal 9 al 29 agosto, c’era stata una sospensione temporanea di questo Frecciarossa (e quindi della fermata ad Orte) dovuta, ufficialmente, a motivazioni tecniche. Va detto che c’è anche chi ipotizza che il treno, con il cambio di orario da estivo ad autunnale, possa essere stato tolto.

L’onorevole Mauro Rotelli, membro della Commissione trasporti alla Camera, sollecita Fs a fare chiarezza: “Ho mandato un messaggio alle istituzioni competenti, prima di esprimermi voglio aspettare che mi rispondano. Sottolineo comunque che quanto sta accadendo in queste ore è accaduto anche ad agosto: non è la fermata ad essere stata soppressa, ma il Frecciarossa. Io credo - prosegue Rotelli - che questo sia più un treno di business che turistico, dunque la sua utilità è soprattutto da ottobre in poi.”. Il parlamentare viterbese è preoccupato, inevitabilmente, anche per l’incubo farsa nel caso in cui l’alta velocità dovesse abbandonare la Tuscia: “Alla presentazione erano presenti due presidenti di Regione, parlamentari ed assessori viterbesi in grande spolvero, ci sono stati due anni di spinte tramite un lavoro di sistema dell’intero territorio coadiuvato dalla politica ed oggi, a neanche tre mesi di distanza, dobbiamo fare i conti con delle sospensioni a fronte di motivazioni tecniche? Tecnicamente, la stazione di Orte non ha riscontrato alcun problema nel ricevere il Frecciarossa”.

