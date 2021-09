Viterbo, torna a risplendere la croce sulla vetta della Palanzana

A. S. 07 settembre 2021 a

a

a

La croce della Palanzana torna a risplendere grazie al gioco di squadra di cittadini e imprese. Un gioco di squadra ben riuscito. C’è questo dietro la nuova illuminazione della croce della Palanzana, che da sabato 4 settembre è tornata a risplendere grazie alla volontà e alla generosità di un gruppo di privati cittadini, che da mesi si sono occupati non solo di ripulire i sentieri e di renderli accessibili a tutti, ma anche di abbellire un ambiente dall’incredibile valore naturalistico e paesaggistico che è patrimonio di tutti. Il kit di illuminazione per la croce di legno - posizionata anni fa da Renzo Anselmi - è stato donato da Massimo Morelli e dalla Mef di Viterbo e posizionato da un gruppo di volontari, in collaborazione con Ancos Confartigianato e con il gruppo Saf dei vigili del fuoco di Viterbo, che hanno partecipato alle operazioni di montaggio vigilando sulla sicurezza dei presenti.

Viterbo, teschio ritrovato a pochi metri della pista di atterraggio dell'eliambulanza a Belcolle

“Tanti amici e volontari hanno aderito a questa iniziativa – afferma Rodolfo Valentino, referente Ancos Confartigianato Viterbo e da mesi impegnato insieme ad altri privati cittadini nell’opera di riqualificazione della Palanzana -, con la volontà di restituire a Viterbo e ai viterbesi una luce che vuole essere anche un segnale e un simbolo di speranza in questo periodo difficile. Tanta gente, infatti, nei mesi scorsi, proprio in cerca di pace e di distanziamento ma all’aria aperta, ha riscoperto le passeggiate tra i boschi della Palanzana. Un tesoro a cielo aperto a disposizione di tutti”.

Droga, nascondeva barattoli di cocaina nei boschi di Viterbo. Albanese davanti ai giudici

“La data scelta per illuminare la croce non è stata casuale: il 4 settembre, quando Viterbo celebra Santa Rosa – conclude Valentino -. Ci piace pensare che anche la luce della nostra patrona ora risplenda sulla croce della Palanzana. Un ringraziamento sentito va a Massimo Morelli e alla Mef”.

Cammino in cinque tappe sulle orme di Santa Rosa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.