Viterbo, Sofia Bonini di Tarquinia vince la finale di Miss Etruria a Ladispoli

La tarquiniese Sofia Bonini vince il Concorso di bellezza “Miss Etruria – La Regina degli Etruschi”. Sabato scorso, 4 settembre, a Ladispoli, in una affollata piazza Rossellini, si è svolta la finale di “Miss Etruria – La Regina degli Etruschi”, concorso di bellezza organizzato e diretto da Tony Scarf. A vincere l’ambito trofeo è stata la tarquiniese Sofia Bonini. Che la cornetana avesse i requisiti giusti lo si è visto quando è salita sul palco: la sua performance ha ricevuto tantissimi applausi. La giuria di qualità, composta da attori, registi, persone della moda e dello spettacolo, alla fine l’ha incoronata la più bella tra le partecipanti.

Sedici anni, la più giovane delle ragazze in gara, Sofia frequenta il terzo anno del Liceo Economico Sociale a Civitavecchia. Non è la prima volta che partecipa a questo tipo di eventi e due anni fa, nello stesso concorso, conquistò la fascia di “Miss Cinema”. A farle indossare la fascia e la corona della più bella è stato l’attore Kaspar Capparoni, famoso per la serie televisiva “Rex”. Felicissimi il padre Mario e la mamma Silvia, che sono contenti dei risultati raggiunti dalla figlia. Sofia ha una passione per il canto e frequenta una scuola di perfezionamento ed è una delle ragazze di punta della Scuola di Portamento per modelle di Gloria Salipante, la nota coreografa di moda.

“Sono contenta di questo successo – dichiara Sofia Bonini - voglio continuare a fare la modella e la cantante e sogno di potermi affermare nel mondo dello spettacolo o della moda. Ringrazio di cuore la mia insegnante Gloria Salipante, gli organizzatori della manifestazione e la giuria per aver creduto in me.”

