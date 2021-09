Viterbo, funerali di Fabrizio Bianchini. Martedì 7 ottobre l'ultimo saluto a Villanova

06 settembre 2021 a

La città di Viterbo pronta a dare l’ultimo saluto a Fabrizio Bianchini, il 39enne morto in Messico dopo aver contratto il Covid. I resti sono stati riportati in Italia dai familiari e oggi sarà il giorno dei funerali fissati ormai da giorni come ha ufficializzato il fratello Paolo - ex consigliere comunale e attuale responsabile del Movimento Mio Italia - su Facebook.

Per onorare la memoria di , martedì 7 dalle ore 10 alla Parrocchia di verranno esposte le...

Martedì 6 settembre alle 10 nella parrocchia di Villanova verranno esposte le ceneri e ci sarà una veglia di preghiera. Alle 16 nell’adiacente campo di Villanova l’ultimo saluto con la concelebrazione di Don Emanuele e Don Massimiliano. “Grazie per la vostra immensa vicinanza”, ha scritto il fratello Paolo sui social ricolto ai tantissimi viterbesi che in queste dure settimane non hanno fatto mancare la vicinanza alla famiglia. Continuano le raccolte fondi promosse dalla famiglia in memoria di Fabrizio. Finora, ultimo aggiornamento, sono stati raccolti 12.500 euro sulla piattaforma GoFundMe e tramite bonifico. Il budget per acquistare i macchinari per Belcolle è stato superato ora la famiglia punta a donare un altro kit all'ospedale e a istituire una borsa di studio Erasmus per gli studenti dell'università della Tuscia.

❤️ ❤️ Raccolti oltre 12.500€ in una settimana sulla piattaforma GoFundMe e tramite bonifico....

Fabrizio Bianchini, che da inizio anno si era trasferito a Playa del Carmen pere gestire un’attività, è stato ricoverato in ospedale a luglio dopo aver contratto il virus. La situazione è precipitata a cavallo con agosto quando è stato ricoverato in terapia intensiva. Il fratello e i familiari lo hanno raggiunto pochi giorni dopo. A Ferragosto la situazione sembrava migliorata, poi la situazione è precipitata e il 39enne è morto il 24 agosto.



Il 7 settembre i funerali di Fabrizio Bianchini.

