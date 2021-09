Viterbo, si autoinvitava ai matrimoni poi rubava nelle auto degli invitati. Arrestato a Soriano nel Cimino

06 settembre 2021 a

In qualche modo si imbucava ai banchetti di matrimoni o cerimonie per comunioni e cresime. Giacca e cravatta, si mimitizzava tra gli invitati con un obiettivo ben preciso: rubare nelle auto degli invitati magari approfittando del clima generale di festa e spensieratezza tipico dei banchetti.

I carabinieri della stazione di Soriano nel Cimino in collaborazione con i Carabinieri del Norm della Compagnia di Viterbo, hanno arrestato un ladro seriale specializzato in furti all’interno di auto parcheggiate durante i matrimoni. Nelle settimane scorse vi erano state segnalazioni di furti avvenuti all'interno di auto parcheggiate durante le feste di matrimoni ma anche cresime e altro, nei comuni della zona sud della Provincia di Viterbo, al che i Carabinieri della Stazione di Soriano nel Cimino avendo nel territorio un matrimonio ed essendo il problema di questo tipo di furti diventato palese.

Hanno organizzato unitamente ai Carabinieri del nucleo operativo radiomobile un servizio di osservazione vero gli invitati, ed effettivamente durante il ricevimento è arrivato un soggetto con una Mercedes berlina munito di coccarda da cerimonia, vestito elegante ed ha partecipato sia al brindisi che al rinfresco, ma i Carabinieri in osservazione hanno notato che il soggetto si allontanava da solo prima della fine e osservava le auto nel parcheggio fino ad individuare quella dove rubare all’ interno e quindi rompeva il vetro e rubava gli oggetti, immediatamente i carabinieri intervenivano e lo arrestavano e lo traducevano nelle camere di sicurezza della Compagnia di Viterbo. L’ arrestato è un cittadino italiano di circa 45 anni del ternano. Nelle ultime settimane era diventato l'incubo degli invitati ai matrimoni. Aveva preso di mira in particolare le borse che, per comodità, venivano lasciate all'interno delle auto durante i banchetti. L'intervento dei carabinieri ha messo fine all''attività dell'uomo anche gli aveva fruttato, in poche settimana, diverse migliaia di euro con la refurtiva.

