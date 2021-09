Danti-De Santis, a Montefiascone sfida tra zio e nipote

05 settembre 2021 a

a

a

A Montefiascone all'ultimo momento le liste di centrodestra si uniscono e candidano a sindaco Andrea Danti. Il civico Danti. Proprio in virtù di questo, e dell’assenza in lista di Augusto Bracoloni, la Lega rimane fuori. Mentre Fratelli d’Italia e Forza Italia costituiscono i capisaldi partitici della squadra che alle elezioni comunali del 3 e 4 ottobre sfiderà il Pd e il Patto civico (Cinquestelle e altri). Di cui la candidata è l’ex consigliera della sinistra Pd, Giulia De Santis. La lista di destra si chiama “Insieme”, e quella di sinistra è “Montefiascone merita”. Quindi i contendenti a succedere a Massimo Paolini sono due parenti: Danti è lo zio di De Santis, e abitano anche vicini. Sarà una lotta in famiglia. “Suo padre e mia nonna materna erano fratello e sorella”, spiega la candidata Pd. L’avvocatessa Orietta Celeste, fino a venerdì sera candidata della lista Fdi-Fi, ha fatto un passo di lato e ha spianato la strada alla lista unica. Gli alleati gliene rendono merito: “E’ stato fatto un grandissimo lavoro - spiega il commissario provinciale di Forza Italia, Andrea Di Sorte -. Mi sono speso personalmente per questa risoluzione, perché era ciò che il nostro elettorato di centrodestra ci chiedeva: la possibilità di una sola scelta elettorale. Faccio un in bocca al lupo ad Andrea Danti, che avrà di fronte un mese molto impegnativo ma stimolante, e a tutti i candidati. Ma dobbiamo fare tutti un plauso a Orietta Celeste, perché, col suo passo di lato, ha permesso di poter arrivare all’unità, dimostrando grande maturità. Oggi, con questa squadra, a Montefiascone siamo i più credibili”. Chi non è di questo avviso sono i due più grandi esclusi dalla lista Danti: Augusto Bracoloni e Rita Chiatti. Esclusi per volere loro, non certo perché siano stati estromessi: il capo della Lega locale e l’ex assessora all’Ambiente della giunta Paolini, con altri sette consiglieri (alcuni di maggioranza e altri di opposizione), il 9 ottobre scorso andarono dal notaio e mandarono a casa l’allora sindaco Massimo Paolini. “Come potevamo fare una lista con chi abbiamo sfiduciato pochi mesi fa?”, dicono in coro i due. Bracoloni precisa anche la situazione del candidato sindaco: “La Lega è fuori, e Danti è civico”. Infatti, ieri giravano voci per cui l’avvocato aveva preso la tessera del partito salviniano. Ma è lo stesso Danti a smentire: “Non ho alcuna tessera di partito: ora dovrò fare un confronto con Bracoloni e con la Lega”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.