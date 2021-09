Elezioni, a Vitorchiano il senatore Fusco (Lega) sfida il sindaco uscente Grassotti

05 settembre 2021 a

E’ affidato al senatore della Lega Umberto Fusco il compito di tentare di togliere la poltrona di sindaco di Vitorchiano a Ruggero Grassotti. Proprio ieri pomeriggio il leader salviniano ha presentato simbolo, programma e candidati consiglieri della lista civica Noi tra la gente nella location di villa Giulia. “La lista civica in corsa per le elezioni amministrative di Vitorchiano - si legge in un comunicato - vede il centrodestra unito a sostegno del candidato sindaco Umberto Fusco”. Centrodestra compatto e ottimista, dunque, in vista delle elezioni comunali del 3 e 4 ottobre, quando sfiderà Ruggero Grassotti, sindaco uscente, sostenuto dalla lista civica Insieme per Vitorchiano. Grassotti, che si ricandida con l’obiettivo di dare continuità all’azione degli ultimi cinque anni. “C’è grande voglia di continuare a dare un fattivo contributo alla vita e alla crescita della comunità locale - spiega il gruppo - partendo dalla valorizzazione risorse culturali, storico-artistiche e naturalistiche per incrementare ancora di più la promozione turistica del borgo, che si traduce in sviluppo e opportunità lavorative. Nelle intenzioni della lista, la partecipazione dei cittadini ricopre un ruolo centrale. “Abbiamo sempre cercato di dare risposte concrete e di ascoltare le esigenze dei vitorchianesi - afferma Grassotti - e la nostra lista continuerà a promuovere un modello di cittadinanza basato sullo spirito di comunità e sui i valori di condivisione”.

