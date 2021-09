Le rubano la borsa al ristorante, insegue i ladri e li fa arrestare

05 settembre 2021 a

a

a

carabinieri di Orte hanno arrestato, in flagranza di reato una coppia per furto aggravato di una borsa. I due: M. C., 51enne di Soriano nel Cimino, e N. E., 41enne di Viterbo, avevano preso di mira una coppia di Orte che all’interno di un noto locale del posto stava festeggiando il compleanno. Approfittando di un attimo di distrazione della coppia, la 41enne di Viterbo è riuscita ad afferrare la borsa della donna e a darsi alla fuga, salendo nella macchina in cui il compagno 51enne di Soriano l’aspettava appena al di là dell’uscita. La vittima si è lanciata all’inseguimento contattando contemporaneamente i carabinieri che sono riusciti a bloccare l’auto dei due sulla superstrada e fermarla. La borsa era sul sedile posteriore e per la coppia sono scattate le manette e ora si trovano agli arresti domiciliari.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.