Viterbo, ospedale di Tarquinia. La Asl: "Investiti 380 mila euro in due anni”

Tarquinia, la Asl replica ai consiglieri comunali Manuel Catini, Andrea Andreani e Arianna Centini, che in una nota denunciavano la carenza di fondi per l'ospedale. Immediata la replica: “Nell’ambito degli interventi strutturali, programmati e realizzati in tutta la rete ospedaliera della Asl di Viterbo, con particolare riferimento alle opere di potenziamento, ristrutturazione, riqualificazione e adeguamento alle normative vigenti, nell’ultimo biennio 2020-2021, un importante impegno, sotto il profilo degli investimenti, è stato rivolto all’ospedale di Tarquinia. Due anni nei quali alla struttura sanitaria del litorale sono stati destinati circa 380 mila di euro, per lavori in gran parte già eseguiti o in fase di conclusione”.

Entrando nello specifico, la Asl ricorda che circa 190 mila euro sono stati utilizzati per la ristrutturazione e la riqualificazione del primo piano dell’ospedale, per anni non utilizzato e da alcuni mesi diventato sede dei servizi sanitari e amministrativi del Distretto A, oltre che del dipartimento di Prevenzione. Questa operazione ha consentito alla Asl di liberarsi dal peso degli oneri economici legati all’affitto della struttura che aveva ospitato il distretto e di mettere a disposizione un’unica struttura presso la quale vengono erogati tutti i servizi territoriali e ospedalieri a loro dedicati. Altri interventi hanno riguardato: le opere edili necessarie alla realizzazione degli spazi dedicati alla nuova Tac entrata in funzione ad aprile, la ristrutturazione e la realizzazione di interventi esterni e interni realizzati nei locali che, durante il periodo di emergenza pandemica, hanno ospitato l’Spdc, la costruzione della rampa di accesso al Pronto soccorso, destinata ai mezzi di emergenza, la ristrutturazione e l’adeguamento dei locali dell’area destinata al poliambulatorio, la ristrutturazione degli spazi occupati dall’unità operativa di Radiologia, la realizzazione della nuova week surgery. Sono, infine, in fase di conclusione gli interventi in corso presso il blocco operatorio, che stanno riguardando, in particolare, la ristrutturazione degli ambienti interni e la manutenzione dei sistemi di areazione. Nei prossimi giorni, una delle due sale tornerà ad essere operativa.

“Ma il percorso avviato - conclude la Asl - proseguirà con i lavori di compartimentazione, adeguamento e completamento dei lavori di rilevazione fumi, importo oltre un milione, il cui cantiere è prossimo all’apertura. Infine, è in fase di approvazione presso la Regione Lazio il progetto di oltre 4 milioni di euro finalizzato alla realizzazione di un nuovo e moderno blocco operatorio e della zona pre triage presso il Pronto soccorso”.

