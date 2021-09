Viterbo, sanità. Il Centro diabetologico di Civita Castellana senza medico da giugno

Alfredo Parroccini 05 settembre 2021 a

Disservizi all’ambulatorio di Diabetologia sito nella Cittadella della Salute di Civita Castellana. A denunciare questa incresciosa situazione è il segretario provinciale del sindacato Nursing Up Filippo Mario Perazzoni che spiega: “A tre mesi di distanza dalla nostra segnalazione, era il mese di giugno, non è ancora pervenuto il sostituto della dottoressa che prestava il proprio servizio professionale presso l’ambulatorio civitonico per due volte a settimana. L’ambulatorio di Diabetologia quindi rimane ancora sguarnito di personale creando numerosi problemi e disagi ai pazienti affetti da questa grave patologia. Una situazione che la dirigenza della Asl deve risolvere con la massima urgenza e determinazione. Finora è stato grazie all’interessamento della dottoressa Maria Teresa Schiena che questo importante servizio ambulatoriale è potuto proseguire in altra forma. Per far fronte a tutte le prestazioni previste dai percorsi e piani diagnostici e terapeutici per la corretta gestione del diabete, temporaneamente i pazienti possono rivolgersi al Centro Diabetologico di Viterbo, ubicato in via Enrico Fermi, che provvederà ad esse tramite rapide risposte trasmesse per email".

"Il problema - continuano - sono però le visite dirette e personali per i pazienti più gravi che sono costretti a recarsi alla Cittadella della Salute di Viterbo. Questa soluzione non può durare a lungo. E’ assolutamente necessaria la nomina di un nuovo medico diabetologico che possa direttamente seguire le esigenze dell’utenza. Mi spiace sottolineare che questa vicenda ancora irrisolta stride fortemente con i sontuosi proclami di grandi e innovativi progetti che di frequente la dirigenza della azienda Asl viterbese diffonde. Secondo il nostro sindacato bisognerebbe invece dare maggiore attenzione e cura ai servizi medico-sanitari primari già esistenti. Ad esempio è scandaloso che, dopo oltre un anno, non sia presente il medico legale a Civita Castellana che serve per l’espletamento di numerose pratiche come quella per il rinnovo delle patenti. Per effettuare una visita il cittadino è costretto a recarsi a Vetralla o a Viterbo oppure a rivolgersi ad uno specialista privato. Basterebbe solo la disponibilità di un medico per qualche giorno in loco. Ma tutto tace”.

Il sindacato si rivolge pertanto alla Asl sollecitando al più presto la nomina di un nuovo dottore che possa seguire i pazienti diabetici, per evitare che per le visite debbano spostarsi a Viterbo.

