Max Pezzali in concerto a Viterbo. Salto all'indietro negli anni '90. Appuntamento all'arena San Lazzaro domenica 5 settembre | Video

Un salto all’indietro negli anni ’90 con Max Pezzali, ex frontman degli 883, stasera, domenica 5 settembre, alle 21 in concerto presso l’arena San Lazzaro a Viterbo. Un live tour prodotto e distribuito da Vivo Concerti che riporta nelle piazze i più bei successi dell’artista. “E’ stata una grande emozione tornare ad esibirsi in live dopo il Covid - spiegato Max Pezzali -. Tornare sul palco mi ha fatto capire come tutto quello che abbiamo organizzato in questo anno e mezzo di fermo, cioè dirette e concerti in streaming, siano solo palliativi. Niente può sostituire e regalare emozione come l’incontro con il pubblico”.

Il tour, partito il 2 luglio da Lignano Sabbiadoro, si chiuderà a Fossano il 19 settembre dopo aver portato in giro per l’Italia uno spaccato della musica anni ’90 che il cantautore ha raccontato nel libro intitolato “Max 90. La mia storia. I miti e le emozioni di un decennio fighissimo”.

In realtà Pezzali non avrebbe mai pensato di reinventarsi scrittore. “Scrivere questo libro è stata una sorpresa anche per me stesso - prosegue -. Non avrei mai pensato di scoprirmi autore, invece il periodo di fermo mi ha portato ad impegnarmi in questa piacevole avventura. Per quanto riguarda il tour sto riproponendo tutti i migliori successi degli 883. Sto rispolverando il passato, un momento di speranza che ha preceduto l’arrivo della tecnologia e il cambio radicale della realtà”.

