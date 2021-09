Viterbo, Santa Rosa. Ascenzi: “Penso a un nuovo modello e sogno un museo per la Macchina”

Alessio De Parri 05 settembre 2021 a

“Evviva Santa Rosa! Evviva!”. Il grido della piazza si è alzato forte nella notte dell’accensione della Macchina, che fino a domenica prossima continuerà a vivere una settimana di... Gloria in piazza del Plebiscito. Un urlo di speranza, aspettando che tra un anno (ma anche prima...) la città possa finalmente tornare ad assistere all’emozione del Trasporto. Ieri, nel giorno della festa della patrona, per i viterbesi è stato uno strano risveglio. Nessun viavai di fronte alla Basilica di Santa Rosa, dove abitualmente i Facchini avrebbero posato la Macchina, e niente tradizionale fiera per le vie della città, con molti che per non perdere il vizio di girare tra le bancarelle hanno preferito dirottarsi verso il mercato del Carmine.

Ci sono i turisti, preferibilmente ‘mordi e fuggi’, ma le presenze non hanno entusiasmato, a tal punto che già venerdì notte diversi bar del centro hanno preferito abbassare le saracinesche in anticipo. Tanta la delusione per la festa a metà, che l’esposizione della Macchina ha mitigato solo in parte. Molti, ad esempio, i Facchini che venerdì non se la sono proprio sentita di partecipare alla cerimonia di accensione, preferendo restarsene a casa invece di ammirare un’opera incompiuta. “E’ stata una sensazione nuova per i facchini, per i viterbesi e anche per me - racconta all’indomani dell’accensione di Gloria colui che l’ha ideata, l’architetto Raffaele Ascenzi -. L’accensione rappresenta comunque un motivo per rivolgersi alla nostra Santa e toccare con mano la Macchina, lo strumento più diretto per rivolgere i nostri pensieri e le nostre speranze a Rosa”.

Ascenzi già guarda avanti, al trasporto straordinario, magari a maggio, e, chissà, ad una nuova apparizione della sua creatura il prossimo 3 settembre. “Mi farebbe piacere assistere ad un altro trasporto di Gloria - rivela Ascenzi - e sono convinto che difficilmente si farà in tempo a realizzare un nuovo modello nel 2022. Anch’io parteciperò al prossimo concorso con un nuovo progetto, anche se per valorizzare la Macchina ho in mente un’altra idea rivoluzionaria”. Ascenzi, infatti, sogna di realizzare una struttura museale in vetro al posto del ponteggio di piazza San Sisto dove custodire il campanile per 365 giorni all’anno e permettere così ai turisti di ammirarlo: “Voglio coinvolgere nel progetto Renzo Piano, architetto di fama mondiale con cui sono in contatto, che a Londra ha realizzato un’opera simile, ‘La scheggia di vetro’. Ne ho già parlato con il sindaco, ma è chiaro che un’idea simile deve raccogliere prima di tutto il consenso dei viterbesi”.

