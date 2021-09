Viterbo, elezioni comunali a Montefiascone. Il M5S cede al Pd: sarà corsa a tre

Alessandro Quami 04 settembre 2021 a

Montefiascone, manca solo la consegna delle liste, che avverrà stamattima, ma da ieri è certo che quella del 3 e 4 ottobre sarà una lotta a tre: Orietta Celeste (FdI, FI, moderati e coltivatori diretti), Giulia De Santis (sinistra Pd-M5S e altri di sinistra), Andrea Danti (Lega, transfughi di centrodestra e area Paolini). Tre liste falsamente civiche, due di centrodestra e una di sinistra. Quest’ultima è stata in bilico fino all’ultimo momento, ma alla fine il M5S ha ceduto alle lusinghe dell’accordo col Pd panunziano nonostante i proclami fatti in questi mesi dalla consigliera Rosita Cicoria, costretta a rimangiarsi tutte le promesse (politiche) fatte tramite i giornali.

I candidati a sindaco sono due donne e un uomo. Già questa è una novità, che dovrebbe in teoria far sperare in un cambiamento. Certo, se si va ad analizzare meglio, si può obiettare che dietro Celeste c’è il sempreverde Sandro Leonardi; che dietro alla panunziana De Santis (lavora presso la segreteria dell’assessore Alessandra Troncarelli) troviamo il panunziano ex sindaco Luciano Cimarello (presente in lista), uno che milita tra le file di Pci - Pds - Ds - Pd da quando aveva i pantaloncini corti; e che Danti è stato sindaco dal giugno 2009 all’aprile 2010, sparendo dai radar di Montefiascone nei 4 anni trascorsi come assessore provinciale al turismo. Insomma, nessuna lista è immacolata e nessuno può ergersi a modello di morale. Ma la politica è andare avanti, ed è tanta roba avere il 66,6% di probabilità che il sindaco sia donna: in tempi di magra bisogna accontentarsi e portare a casa il risultato. Non era scontato. Le liste fino a ieri pomeriggio non erano ancora perfezionate: in mattinata in Comune le due compagini di destra avevano richiesto la certificazione di residenza dei candidati a consigliere. La lista Danti corredata da 100 sottoscrizioni di cittadini (una sorta di testimoni dei candidati) e la lista Celeste da una cinquantina.

“Noi della lista De Santis – spiegava nel frattempo il coordinatore Pd Vincenzo Frallicciardi – ancora dobbiamo chiedere le certificazioni, siamo un po’ indietro nelle pratiche burocratiche perché partiti in ritardo rispetto a Danti e Celeste. L’accordo con il Patto civico ci ha portato via un bel po’ di tempo. Ora faremo una squadra competitiva e recuperiamo. La cosa importante non è preparare la lista prima degli altri, ma vincere nelle urne”. “La battaglia - commenta intanto Leonardi - è tra me e Cimarello, Danti non lo considero”. E ancora: “Spero che la lista Danti arrivi a 2500 voti, così chi arriva a 3000 vince. E io dovrei arrivare proprio a quella cifra”. Valutazioni, queste, che fanno ben capire come Leonardi senta il peso della lotta. Snobbare Danti senza nominare Paolini, che lo ha abbandonato negli ultimi giorni per andare con l’avvocato, vuol dire lanciare il guanto di sfida al suo avversario di una vita politica: Luciano Cimarello. Ma vuol dire anche tanta voglia di vincere, nella probabile ultima lotta elettorale della sua lunga carriera, contro tre personaggi che hanno vestito la fascia tricolore mentre lui è stato “solo” vicesindaco con Fumagalli (2004-2009). Dovesse prevalere Celeste, Leonardi potrebbe dire di aver battuto in una volta sola tre primi cittadini: Danti, Cimarello e Paolini. Altro che sassolino dalla scarpa. Altro che piccola soddisfazione. A quel punto, non farebbe prigionieri.

