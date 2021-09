Viterbo, a Falerii Novi crepe nei blocchi di tufo della Porta di Giove

Alfredo Parroccini 04 settembre 2021 a

Fabrica di Roma, allarme per la famosa Porta di Giove che rappresenta l’ingresso principale nonché il simbolo dell’antica città romana di Falerii Novi. A chiedere una maggiore attenzione sulle sue condizioni e un intervento di manutenzione da parte delle autorità preposte è lo studioso Giancarlo Costa. “

Purtroppo da un mio recente sopralluogo sul sito archeologico di Falerii Novi- spiega lo studioso- ho potuto constatare diverse criticità come preoccupanti crepe dell'intradosso e piedritto dovute alle spinte esercitate dall'arco, il disgregamento della superficie dei blocchi e lo spostamento dei blocchi di tufo. Credo che al più presto vada verificata la condizione di staticità del manufatto, prima di eventuali, imperdonabili eventi catastrofici. Voglio ricordare che nel 1946 i gravi danni prodottisi nelle strutture della porta e nelle mura adiacenti, a causa delle infiltrazioni d'acqua piovana e per via dei danni causati dagli effetti dei bombardamenti, resero necessario un sostanziale restauro e rinforzo delle strutture. Già in precedenza, circa cinquanta anni addietro, s'era cercato di impedire lo spostamento dei blocchi congiungendo con alcune grappe le due fronti dell'arco, e di ostacolare le infiltrazioni dell'acqua, riempiendo con mattoni la spaccatura sulla superficie estradossale. Un successivo restauro, effettuato agli inizi degli anni ’60, portò al consolidamento della struttura e alla sostituzione dell'80% dei blocchi di tufo. Sembra che proprio in quel periodo fu sostituita la chiave di volta, con una copia identica all'originale. Oggi, con il passare degli anni sono emerse nuove criticità che vanno ben analizzate e studiate per poi effettuare un lavoro di sistemazione e di assestamento”.

L’importante segnalazione evidenziata dallo studioso Giancarlo Costa dovrebbe essere presa in considerazione dai tecnici e dagli esperti della Soprintendenza che debbono verificare l’effettivo stato delle cose. Il sito archeologico di Falerii Novi, situato tra i comuni di Fabrica di Roma e di Civita Castellana, e la sua famosa Porta di Giove costituiscono un patrimonio inestimabile del territorio falisco che va monitorato e tutelato con costanza e attenzione.

