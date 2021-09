Viterbo, elezioni comunali. Incognita Parretti a Corchiano. Accordi trasversali a Vasanello

04 settembre 2021 a

La battaglia elettorale si annuncia molto combattuta anche nei piccoli comuni. Come ad esempio Corchiano e Vasanello, due paesi che, per diversi motivi, sembrano destinati a far parlare molto nei giorni a venire. Nel primo caso, l’amministrazione uscente, al posto dell’attuale sindaco Paolo Parretti, candida il presidente della Pro loco Giancarlo Piergentili. Parretti però, secondo indiscrezioni, dovrebbe rientrare in amministrazione con un incarico ad hoc (assessore esterno?). Sarebbe derivata da questo accordo la sua decisione di farsi spontaneamente da parte dopo un solo mandato. A sfidare Piergentili sarà un sindaco storico: Bengasi Battisti, la cui lista, con candidato a sindaco Livio Martini, fu sconfitta a sorpresa cinque anni fa.

Prima di lasciare il Comune Parretti si è tolto qualche sassolino dalle scarpe. Su Facebook ha pubblicato la richiesta d'accesso atti che è stata recapitata in Comune dalla Guardia di Finanza per conto della Corte dei Conti e la relazione dell'organo straordinario di liquidazione che ha in mano il bilancio del Comune dopo che è stato dichiarato il dissesto. "Il 31 agosto sulla base della richiesta della Guardia di Finanza, come rappresentante legale dell’ente, ho consegnato tutta la documentazione relativa alle 'irregolarità contabili del Comune di Corchiano - Dissesto finanziario'. Ovviamente rimango a disposizione di ogni cittadino per eventuali chiarimenti di merito. Vista l’imminenza delle prossime elezioni amministrative, mi sembra anche doveroso comunicarvi che ho maturato la decisione di non essere presente nella prossima competizione elettorale". Poi in un altro post il sindaco uscente ha attaccato ancora: "A Corchiano non è partita la macchina del fango e della menzogna, ma finalmente è partita la macchina della verità che ho reso pubblica. La falsa verità tanto sbandierata è stata in realtà sempre tenuta nascosta. Le mie dichiarazioni le ho sempre accompagnate dalla pubblicazione di documenti, gli altri solo chiacchiere e ritornelli obsoleti".

A Vasanello suscita invece clamore la spaccatura del centrodestra, al centro di grandi manovre e trattative a livello provinciale fino all’ultimo momento: l’attuale vice sindaco, Luigi Stefanucci, sarà a capo di una lista senza Fratelli d’Italia (partito del sindaco uscente Antonio Porri), i quali puntano su Igino Vestri. Secondo indiscrezioni, questa lista potrebbe addirittura ospitare anche qualche nome legato al Pd provinciale, posto che la compagine di sinistra guidata da Lucio Filipponi, sempre secondo indiscrezioni, non avrebbe accolto in toto i desiderata dei vertici della sinistra dem. Lo scontro, date tutte queste premesse, si annuncia insomma particolarmente acceso.

