Viterbo, elezioni comunali a Orte. Massimo Dionisi candidato della lista Si Può

E’ Massimo Dionisi il candidato sindaco della lista civica Si Può, composta dal gruppo politico Direzione Domani, Meet Up Orte 5 Stelle e Indipendenti della sinistra ortana. L’annuncio ufficiale, tenuto top - secret in questi giorni, è arrivato nel tardo pomeriggio di venerdì durante l’incontro con gli elettori per la presentazione della lista all’Arena del Dopolavoro ferroviario di Orte Scalo. Massimo Dionisi, fondatore dell’associazione “Facciamo per Cambiare” prima e di Direzione Domani poi, è laureato in scienze della comunicazione e funzionario statale. Nel 2016 era stato il candidato a primo cittadino con il Movimento 5 Stelle.

Innovazione, ambiente e progresso sono i concetti cardine che hanno trovato la sintesi per aggregare i tre gruppi in questa lista. “Si Può” si propone come lista alternativa alle proposte presenti nel panorama politico locale espressione di energie fresche e competenze certe che propongono una visione di politica diversa e più partecipata dalle nuove generazioni.

Temi come l’innovazione tecnologica, lo sviluppo sociale ed economico, gli investimenti volti a promuovere il turismo attraverso i progetti intercomunali e una visione che abbia cura dell’ambiente ed il risparmio del suolo, sono alla base del loro programma elettorale.

Nella tarda serata di ieri tre su quattro delle liste che correranno alle elezioni comunali erano già state depositate: oltre a Si Può, anche Noi Con Orte (candidato sindaco Giuseppe Fraticelli) e Uniamo Orte (Dino Primieri). Mancava soltanto Orizzonte Comune (candidato il sindaco uscente Angelo Giuliani) che depositerà la propria lista stamattina.

