Viterbo, degrado e abbandono all'Acquarossa. Il sindaco: "Bonificheremo tutta l'area"

La fonte e la cascata dell’Acquarossa sono nella memoria collettiva dei viterbesi, scolpite nella testa e nel cuore. Rossa ruggine e di origine vulcanica, quell’acqua è stata per decenni protagonista dell’adolescenza e delle avventure di tanti ragazzi. Oggi, invece, è in preda all’incuria generalizzata. Massimo Onofri, critico letterario viterbese che pur vivendo a Sassari è legato profondamente alla città dei papi, nei giorni scorsi si è trovato a passare da quelle parti e, alla ricerca dei suoi ricordi felici di bambino, si è trovato a tuffarsi, invece che nella sua infanzia, in un mare di rovi e di sterpaglia, che gli hanno reso impraticabile non solo il passaggio lungo il sentiero, ma anche la vista.

Ed è stata sempre sua, sull’onda emotiva di questa scoperta che lo ha lasciato sconcertato, la segnalazione dello stato di abbandono e degrado in cui tutta la zona è rimasta circoscritta, nell’indolenza e nell’indifferenza generale. Praticamente è come se l’Acquarossa fosse stata inghiottita da una natura selvaggia e incontrollata, che come per un istinto primordiale e punitivo ha in sostanza nascosto ogni bellezza del luogo.

Il sindaco Giovanni Arena non è rimasto insensibile al grido d’allarme di Onofri e ha raccolto l’invito a intervenire, dicendosi pronto a prendere i dovuti provvedimenti: “Vedremo di intervenire al più presto, - conferma Arena -. Bisogna tenere conto che sono interventi straordinari, per cui vanno trovate anche le risorse, ma ci mettiamo presto in movimento per la programmazione. In quell’area poi non c’è solo erba incolta e sterpaglia, ma ci sono anche rifiuti ingombranti abbandonati che devono essere rimossi con l’intervento dei vigili del fuoco. Si tratta di programmare e di fare in modo di bonificare l’intera zona. Per quanto riguarda i tempi non posso sbilanciarmi, anche perché - conclude il primo cittadino - andiamo verso la stagione più brutta dal punto di vista meteorologico. Il fatto certo è che sicuramente i provvedimenti per ripristinare questo luogo così caro ai viterbesi, per restituire loro un pezzo importante di storia e di natura, vanno effettuati quanto prima”.

