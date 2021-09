Viterbo Santa Rosa. Alle 21 di venerdì 3 settembre l'accensione in piazza del Comune. Arena: "Niente assembramenti"

03 settembre 2021 a

a

a

Viterbo, accensione Macchina di Santa Rosa stasera, venerdì 3 settembre, ore 21, a piazza del Plebiscito. Sale l'attesa per il momento clou della festa dopo che è stato deciso di annullare il trasporto. "Evitiamo assembramenti. Gloria verrà accesa tutte le sere, fino al prossimo 12 settembre. C'è tutto il tempo per poterla ammirare". La raccomandazione arriva dal sindaco Giovanni Maria Arena ed è rivolta a tutti i viterbesi. “Ieri ho emanato l'ordinanza che prevede l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto, a piazza del Plebiscito, dalle ore 20 alle ore 24 di oggi 3 settembre, domani 4 e domenica 5 settembre. Evitiamo situazioni di particolare affollamento. Lo ricordo ancora una volta: la Macchina di Santa Rosa possiamo ammirarla in tutta tranquillità. Resterà esposta fino al prossimo 13 settembre e sarà illuminata tutte le sere”.

"La notte non è mai così nera come prima dell'alba, ma poi l'alba sorge sempre a cancellare il buio della notte". Buona Santa Rosa a tutti Pubblicato da Massimo Mecarini su Venerdì 3 settembre 2021

“L'accensione della Macchina di Santa Rosa rappresenta un momento particolarmente atteso dai viterbesi, un appuntamento che potrebbe favorire la concentrazione di molte persone nei pressi di Gloria, a piazza del Plebiscito. Cosi come potrebbe verificarsi un notevole afflusso di cittadini anche nei successivi due giorni festivi. Si potrebbero creare, anche all'aperto, situazioni di mancato rispetto del necessario distanziamento interpersonale. Ho ritenuto pertanto opportuno e necessario emanare questa ordinanza”, spiega il primo cittadino che ha firmato il provvedimento che obbliga di indossare le mascherine.

Gloria si accende senza facchini in divisa

Tutto ciò giunge dopo mesi di polemiche sull’opportunità di far svolgere o meno il Trasporto. Alla fine, per motivi di sicurezza legati alla pandemia, si è optato per la seconda strada, complice la crisi della maggioranza, con il sindaco lasciato solo da tutti (o quasi) gli assessori. Si è discusso a lungo della possibilità di organizzare un Trasporto con ingressi contingentati, si sono levate le idee più disparate, ma Viterbo, rispetto a tante altre città, non si è dimostrata all’altezza. Questo, purtroppo, è un fatto e d’altra parte che ci fosse poca convinzione ad organizzare il Trasporto (quand’anche sia stato interpellato anche il generale Figliuolo) lo dimostra il fatto che non sono stati previsti fondi ad hoc in bilancio.

x 1 / 3

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.