Viterbo, Santa Rosa. Il presidente del sodalizio dei facchini Mecarini: "Sogno un Trasporto in primavera”

Il presidente del Sodalizio dei facchini, Massimo Mecarini, guarda con amarezza a stasera, 3 settembre, e si augura che Gloria possa attraversare ancora una volta le vie del centro storico sulle spalle dei facchini prima dell'ultimo saluto con i viterbesi attraverso un Trasporto eccezionale.

Cosa significa per i facchini e per la città di Viterbo vivere un secondo 3 settembre senza il Trasporto della Macchina?

“Per il Sodalizio significa vivere una grande amarezza, abbiamo dentro un profondo senso di sconforto. Tutti eravamo convinti che quest'anno il Trasporto si sarebbe fatto, naturalmente con la consapevolezza che andavano messe in atto tutte le misure adeguate per contrastare la diffusione del Covid-19. La realtà contro la quale ci troviamo a sbattere la testa è che, per il secondo anno consecutivo, non si farà niente. Anche per la città immagino non sia una situazione facile. Per chi è attaccato alla festa, alla tradizione, all'aspetto religioso del tutto è una grande mancanza. Poi ci sono anche altri aspetti non certo secondari come quello economico. Il Trasporto è sempre stato anche un catalizzatore economico, una boccata d'ossigeno per tante attività soprattutto del centro storico. Unire questa mancanza a tutti gli altri problemi è di certo un bel colpo”.

Cosa pensate della decisione di montare la Macchina in piazza del Comune?

"A parte Expo e Natale non ci sono altri precedenti dell'iniziativa. E' un qualcosa. Mi sento di dire però che per quanto Gloria sia una Macchina bella senza il suo motore umano è un'altra cosa. Lo stesso Ascenzi nei giorni scorsi ha fatto delle dichiarazioni in questa direzione. L’emozione del Trasporto avrebbe avuto un altro significato e secondo noi del Sodalizio l’amministrazione comunale non si è impegnata, non ha fatto abbastanza per cercare di farlo. E' andata così”.

Avete in mente di realizzare iniziative in questi giorni?

“Sicuramente qualcosa faremo ma non abbiamo ancora preso decisioni in tal senso”.

Doveva essere l'ultimo Trasporto di Gloria e invece i viterbesi dovranno darle l’addio in piazza del Comune. E' un saluto in tono minore per una Macchina che è piaciuta molto, cosa ne pensa?

“Non è detta l'ultima. Potrebbe esserci l’opportunità di un Trasporto straordinario prima del nuovo bando per l'individuazione della nuova Macchina. Il momento giusto potrebbe essere la primavera del 2022, anche come segno del superamento della pandemia Covid-19”.

Un messaggio dai facchini per i viterbesi?

“Noi ci siamo. Siamo pronti a ripartire il cammino della Macchina e della tradizione, per santa Rosa che è il centro di tutto”.

