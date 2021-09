Viterbo, salita del ponte chiusa a Civita Castellana. Protestano i residenti del centro storico

Alfredo Parroccini 03 settembre 2021 a

Civita Castellana, da circa una settimana sulla “salita del ponte”, così come viene chiamata via XII Settembre, che collega Ponte Clementino a piazza Giacomo Matteotti, sono in corso i lavori di manutenzione della pavimentazione. Un lavoro necessario e improcrastinabile considerato che, da mesi, diversi sampietrini, che costituiscono la superficie del lastricato, erano divelti e sconnessi. Di conseguenza le automobili che transitavano lungo la strada sobbalzavano. I cittadini si augurano che l’intervento di rifacimento del selciato (che costa al Comune circa 5000 euro) e di miglioramento della viabilità nel centro storico cittadino si concluda nel più breve tempo possibile. Notevoli sono i disagi, soprattutto per i commercianti che con la chiusura della salita hanno visto calare la clientela e il loro fatturato. Temporaneamente piazza Giacomo Matteotti è raggiungibile percorrendo corso Bruno Buozzi.



“Purtroppo - dichiarano alcuni cittadini che vivono nel centro storico - non conosciamo la data certa di riapertura. Speriamo che il cantiere non rimanga in essere troppo a lungo o addirittura si fermi. Chiediamo all’amministrazione di essere chiara su questo importante punto”. Va sottolineato che a Civita Castellana la Salita del Ponte è stata ribattezzata dalla cittadinanza la “Salita del Pianto” a causa delle sue lunghe vicissitudini.

Nel corso di venti anni infatti e con varie amministrazioni sia di sinistra che di destra, questo tratto viario è stato al centro di almeno quattro interventi di rifacimento, alcuni dei quali piuttosto costosi per le casse comunali. Il problema della sua stabilità e tenuta sembra non dover mai terminare. Una sorta di storia infinita. Per evitare questa sconveniente e, anche dispendiosa, situazione, nel passato, alcuni esperti di viabilità urbana aveva consigliato di rendere via XII Settembre, che rappresenta la porta di ingresso al centro cittadino di Civita Castellana, soltanto pedonale. Il transito delle automobili poteva essere modificato utilizzando Corso Bruno Buozzi e la circonvallazione di via Belvedere Falerii Veteres. Una ipotesi su cui poter ragionare e riflettere. L’importante è garantire una regolare circolazione stradale che soddisfi l’utenza. E per quanto riguarda la salita non sembra essere il più facile dei compiti.

