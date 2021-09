Viterbo, morto schiacciato da un rimorchio. Tragedia a Castel Sant'Elia. La vittima aveva 56 anni, proclamato il lutto cittadino

03 settembre 2021 a

a

a

Tragedia nella tarda serata di di ieri, giovedì 2 settembre, a Castel Sant’Elia. Un uomo di 56 anni è morto dopo essere stato travolto dal rimorchio di un mezzo agricolo. L’incidente è avvenuto nelle campagne della località Pianavella. La dinamica è ancora da chiarire ma dalle prime informazioni sembra l’uomo, Roberto Sconocchia le iniziali, stesse riparando una gomma; aveva appena piazzato il cric quando il rimorchio, che era in leggera salita, lo ha travolto schiacciandolo. Quando sono arrivati i sanitari del 118 per lui non c’era più nulla da fare: hanno potuto solo constatare il decesso.

Come anticipato durante la cerimonia in Basilica dal Sindaco Arch.Vincenzo Girolami tutti gli eventi previsti per i... Pubblicato da Comune di Castel Sant'Elia su Giovedì 2 settembre 2021

Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Castel Sant’Elia e del nucleo radiomobile della Compagnia di Civita Castellana. L’ipotesi è quella della tragica fatalità. Un incidente dunque. Un fatto che ha scosso l’intero paese. Sul posto sono giunti anche il sindaco Girolami e diversi amministratori comunali. L'uomo da quello che si è appreso lascia la moglie e due figli.

In terapia intensiva il motociclista ferito nello scontro sulla Commenda

Nella tarda serata di ieri era iniziata a circolare anche l’ipotesi, proprio in segno di rispetto, di un annullamento dei festeggiamenti in programma, seppur limitati dal Covid, per i santi patroni. Fatto confermato con un post apparso sul profilo Facebook del Comune: "Come anticipato durante la cerimonia in Basilica dal Sindaco Arch.Vincenzo Girolami tutti gli eventi previsti per i festeggiamenti dei Santi Patroni, di questo fine settimana, saranno annullati e verrà proclamato il lutto cittadino".

Schianto in moto sulla Flaminia, ferito 38enne

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.