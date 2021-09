Viterbo, Santa Rosa. I commercianti si lamentano: "Gloria poteva essere illuminata prima"

Mattia Ugolini 03 settembre 2021 a

Santa Rosa, la festa che storicamente unisce tutti i viterbesi, questa volta li divide. Il nuovo e inedito programma dell’evento, dettato dal Covid e anche dalla volontà della Curia, non è riuscito ad accontentare tutti, per usare un eufemismo. La Macchina, esposta in piazza del Comune da lunedì scorso, dopo quattro giorni di “buio” sarà finalmente accesa questa sera. Ed è proprio questo il dettaglio da cui scaturiscono le prime polemiche: perché accenderla solo il 3 settembre? L’impatto visivo, nei giorni precedenti, è stato - a detta di molti cittadini, basti leggere i social - pari a zero, lasciando spazio a sensazioni riconducibili più alla tristezza che alla gioia.

Ma oltre ai comuni cittadini, a nutrire perplessità nei confronti di questa inusuale Santa Rosa 2021 sono i commercianti del centro storico. Lo staff del Bar Centrale di piazza del Comune, locale che in questi giorni offre ai clienti lo spettacolo suggestivo di poter consumare ai tavoli avendo di fronte la Macchina, non è convinto al 100 per cento dalle mosse del Comune: “Secondo noi avrebbero potuto organizzare meglio, ci sono delle storture che potevano essere evitate facilmente. Per fare un esempio, noi oggi (giorno dell’accensione, ndr) per 2-3 ore dovremo togliere i tavoli all’esterno per evitare assembramenti, dato che il sindaco ci ha detto che la piazza sarà piena. Non c’era modo, magari, di controllare invece gli ingressi nelle piazze? E comunque - concludono - a nostro modo di vedere la soluzione migliore per tutti sarebbe stata quella di effettuare il trasporto contingentando gli ingressi nel centro storico”.

Anche per altri commercianti, soprattutto su via Roma, sarebbe stato più congeniale ricorrere al controllo dell’affluenza o, in alternativa al trasporto, accendere prima la Macchina. Per altri, invece, questo era oggettivamente il massimo che si potesse fare, anche guardando alle tempistiche piuttosto stringenti. Gli esercenti, però, sono d’accordo su una sola cosa: i turisti, nonostante il periodo, ci sono. E insieme a loro anche più viterbesi hanno deciso di recarsi al centro per ammirare la Macchina, che manca da ormai due lunghi anni. Insomma, si poteva davvero fare di più? Comunque vada, oggi Santa Rosa non passerà ma, sicuramente, si porterà via insieme ad “ogni cosa” anche le polemiche degli ultimi giorni. Come sempre. Poi si inizierà a discutere della proposta di effettuare un Trasporto straordinario prima di quello canonico del 3 settembre. Ma per questo ci sarà tempo solo a partire da domani. Per oggi non resta che celebrare Santa Rosa ammirando la macchina in piazza del Comune.

