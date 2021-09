Viterbo, Santa Rosa. La Macchina si accende senza facchini in divisa

03 settembre 2021 a

Viterbo, si accende stasera, 3 settembre, la Macchina di Santa Rosa e la città, anche se non come avrebbe voluto, festeggia il suo 3 settembre senza rinunciare completamente alla tradizione. L’appuntamento in piazza del Comune e alle 21: Gloria, che resterà esposta fino al 13, sarà spenta alle 2. Le sere successive lo spegnimento dovrebbe avvenire intorno a mezzanotte. Tutto ciò giunge dopo mesi di polemiche sull’opportunità di far svolgere o meno il Trasporto. Alla fine, per motivi di sicurezza legati alla pandemia, si è optato per la seconda strada, complice la crisi della maggioranza, con il sindaco lasciato solo da tutti (o quasi) gli assessori. Si è discusso a lungo della possibilità di organizzare un Trasporto con ingressi contingentati, si sono levate le idee più disparate, ma Viterbo, rispetto a tante altre città, non si è dimostrata all’altezza. Questo, purtroppo, è un fatto e d’altra parte che ci fosse poca convinzione ad organizzare il Trasporto (quand’anche sia stato interpellato anche il generale Figliuolo) lo dimostra il fatto che non sono stati previsti fondi ad hoc in bilancio.

Domani alle ore 18.30 Celebrazione Eucaristica riservata ai Facchini di Santa Rosa e ai familiari, presieduta da S.E.... Pubblicato da Santuario - Monastero Santa Rosa su Giovedì 2 settembre 2021

Il risultato è stato alla fine quello di salvare almeno la presenza della Macchina illuminata. Arena, per farlo, si è battuto da solo con tutte le proprie forze. Tuttavia, non mancano anche in queste ore polemiche sotto traccia: “Faremo brillare di luce la nostra Santa - commenta il sindaco -. Sarà un momento di impatto emotivo forte, nonostante la limitatezza della manifestazione. Il tono minore, senza il percorso cui tanto siamo legati, non ci impedirà di vivere una serata di fede, raccoglimento ed emozione”. Gloria sarà fissa e non potrà essere mossa, neanche con il “sollevate e fermi” che qualcuno chiedeva a gran voce e non ci sarà neanche l’abbraccio fisico che aveva lanciato come idea l’architetto Raffaele Ascenzi: “E’ così ed i motivi sono sempre di sicurezza - spiega ancora il sindaco -. Tra l’altro, per la stabilità della Macchina stessa è stata applicata una zavorra di 150 quintali, impossibile qualsiasi movimento. Ci sarà il vescovo e un’importante rappresentanza dei facchini. Comunque sia, sarà una serata speciale”.

Si è svolta alle 18.30 la Celebrazione Eucaristica per i Figuranti e volontari del Corteo Storico presieduta da S.E.... Pubblicato da Santuario - Monastero Santa Rosa su Giovedì 2 settembre 2021

Desta curiosità la posizione dei facchini, presenti con una semplice delegazione e senza divisa. Sono contrariati dalla decisione del Comune di non far svolgere il Trasporto. “Si tratterà - chiarisce il presidente del Sodalizio - di una folta delegazione, ma in giacca e cravatta. Non per polemica, ma solo perché la divisa senza Trasporto non ha senso. Con il sindaco clima di massima cordialità, ci saremo, saremo tanti, ma in giacca e cravatta”. E il sollevate e fermi che alcuni viterbesi chiedevano? “Impossibile: una simile eventualità avrebbe dovuto essere preceduta dalle prove di portata che non sono state fatte. Quest’anno va così, sono sicuro che la città stasera sarà in ogni caso partecipe ed è questo l’importante”.

