Viterbo, morte Fabrizio Bianchini per il Covid in Messico. Il 7 settembre i funerali

Fissati i funerali di Fabrizio Bianchini si terranno il 7 settembre. A dare l'annuncio, per conto della famiglia, è il fratello Paolo attraverso un post pubblicato su Facebook. I familiari e i tanti amici del 39enne potranno dunque dargli l'ultimo saluto. Il rientro della salma è previsto per sabato 4 settembre. Fabrizio Bianchini è morto martedì 24 agosto nell'ospedale di Playa del Carmen in Messico dove era ricoverato da settimane in terapia intensiva a causa del Covid. Terminate le lunghe e in parte odiose procedure per il rientro ci sarà il funerale.

Questo il messaggio pubblicato da Paolo Bianchini. Per onorare la memoria di Fabrizio, con la mia famiglia abbiamo deciso di procedere in questo modo. Il 7 settembre dalle ore 10 alla Parrocchia di Villanova verranno esposte le ceneri e daremo inizio alla Veglia di Preghiera. In caso di beltempo alle ore 16, al Campo di Villanova, daremo l’ultimo saluto a Fabrizio con la Concelebrazione di Don Emanuele e Don Massimiliano. Se dovesse piovere il funerale verrà celebrato alla Basilica de La Quercia essendo la più capiente. Sabato mattina dopo il nostro rientro vi daremo conferma al 100% dei luoghi. La data del 7 settembre rimane comunque fissata e definitiva. Grazie per la vostra immensa vicinanza e un abbraccio a tutti voi.

Intanto continua la raccolta fondi in favore di Belcolle promossa dalla famiglia di Fabrizio. "Raccolti oltre 9.000 euro in pochi giorni in memoria di Fabrizio sulla piattaforma GoFundMe e tramite bonifico. State dimostrando un amore immenso per lui. Il budget per il primo kit completo è stato abbondantemente superato. Ora puntiamo a donarne un secondo Il vostro Amore per Fabrizio salverà tante vite" La raccolta fondi in memoria di Fabrizio Bianchini ha lo scopo di acquistare e donare all’Ospedale di Belcolle i seguenti macchinari: 2 Ecografi portatili wireless, per il posizionamento dei cateteri venosi nei reparti e per l’esecuzione dei blocchi nervosi in sala operatoria e 2 Sonde per elettrocardiogramma endocavitario. Per le offerte (clicca qui). Oppure Iban Banca Lazio Nord intestato a Mio Italia It58k0893114505000040018758. Causale: donazione in memoria di Fabrizio Bianchini

