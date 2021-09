Viterbo, elezioni a Montefiascone. Intesa Pd-Patto Civico, tutto da rifare: resta il caos anche nel centrodestra

Alessandro Quami 02 settembre 2021 a

Dopo l’abbandono di Luca Paoletti, la lista Pd-Patto civico è a forte rischio. E questo, a tre giorni dalla consegna delle liste in Comune, non è un buon segno. Quindi, nel centrosinistra è caos. Però, gli elettori del Pd e dei Cinquestelle non devono preoccuparsi oltremodo, in quanto nel centrodestra la confusione è ancora maggiore. Infatti, se Luciano Cimarello e Rosita Cicoria per unirsi devono superare lo scoglio del candidato, dalle parti di Sandro Leonardi e Andrea Danti gli ostacoli da scalare sono molti di più: invece di due partiti come a sinistra, ci sono tre che dovrebbero mettersi d’accordo. Inoltre, se le divisioni nel Pd-Patto civico sono soprattutto nella figura del candidato sindaco (Giulia De Santis? Cicoria? Paoletti? Giulia Moscetti?), a destra le variabili sono mille: si va dalla variabile esogena dei tre partiti Lega-Fdi-Fi che a livello provinciale devono inserire la pedina Montefiascone nell'incastro con gli altri comuni che vanno al voto e con gli equilibri in Provincia.

Si prosegue con la spaccatura nella lista dell'ex giunta Paolini, con lo stesso ex sindaco che, dopo aver capito che il candidato non sarà lui, ha abbandonato i vecchi amici di viaggio; ci si allarga agli attriti, forse rientrati forse no, tra Leonardi e Celeste; si arriva agli appetiti dell’ex assessore Fabio Notazio, che davanti dice di essere solo il notaio della coalizione Noi per voi, mentre dietro vuole giocarsi la carta da sindaco. In questo disordine, martedì pomeriggio a Viterbo un vertice ha cercato di sbrogliare la matassa: il senatore Umberto Fusco e il presidente del Consiglio comunale di Viterbo Stefano Evangelista (Lega), il deputato Mauro Rotelli e il coordinatore provinciale Massimo Giampieri per Fratelli d'Italia, il commissario provinciale Andrea Di Sorte (Forza Italia) si sono visti con l’obiettivo di formare a Montefiascone una sola lista di centrodestra.

“Incontro interlocutorio – spiega Di Sorte -. C’è la disponibilità a ragionare per una lista unica”. Di Sorte non dice altro, ma è assodato che Fdi e Lega debbano mettersi d’accordo sul candidato sindaco. E se in 24 ore i tre partiti non avranno raggiunto un accordo, Forza Italia e Fdi andranno da una parte con Orietta Celeste candidata e la Lega dall’altra con Danti. Quindi, le probabilità che ci siano due liste di centrodestra sono altissime. Nel centrosinistra, dopo la rinuncia di Paoletti, hanno parlato sia il segretario locale Pd, Vincenzo Frallicciardi, sia la pentastellata Rosita Cicoria: il primo si dice ancora fiducioso di trovare un accordo, mentre Cicoria è meno ottimista. “Il Pd e Paoletti stavano facendo le loro valutazioni, tanto che non si è mai arrivati a un incontro tra Paoletti e le due squadre; poi ci sono stati gli sviluppi che tutti conosciamo e il resto è cronaca”. Alla luce dei fatti, anche nel centrosinistra si potrebbero presentare due liste.

