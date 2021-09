Viterbo, elezioni comunali a Orte. Il nodo del candidato sindaco del M5S

Sergio Nasetti 02 settembre 2021 a

Mancano poche ore per chiudere le liste a sostegno dei candidati sindaco. Sabato scadrà infatti il termine per la presentazione. Tra gli schieramenti c’è chi è più avanti nella compilazione delle liste, altri sono ancora in cerca delle ultime firme. Il lavoro di questi giorni si concentra anche sugli ultimi dettagli del programma elettorale. “Riparare ai disastri dell’Amministrazione uscente e del commissariamento” è l’elemento che accomuna gli schieramenti contrapposti a l’ex sindaco Angelo Giuliani che si ripresenta con la civica Orizzonte Comune.

“UniAmo Orte” formata da Pd, Idee Chiare e Orte Civica 2026 che ha deciso che a guidare la sua lista sarà Dino Primieri, ritiene che “dopo le inadempienze della compagine che ha guidato il Comune negli ultimi cinque anni bisogna attuare il progetto di una nuova città più bella e vivibile da consegnare agli ortani tutti”. Per la coalizione “Noi con Orte Futura” che porta Giuseppe Fraticelli sindaco “la sfida è dimostrare che Orte è governabile e può rinascere, garantendo a tutti i cittadini quei primari servizi che da troppo tempo sono trascurati ed opportunità mai sfruttate” sottolineando “basta con le promesse superficiali o roboanti,buone solo per strappare qualche voto e poi nei fatti puntualmente disattese”.

L’ex sindaco Giuliani con il suo Orizzonte Comune rivendica invece l’ottimo lavoro svolto nei cinque anni di gestione della macchina comunale. Con una serie di manifesti disseminati qua e la per le bacheche e gli spazi di affissione della città viene elencato quanto è stato fatto di buono per il bene e lo sviluppo del territorio. Domenica scorsa poi è stata inaugurata allo Scalo “Casa Orte”, il punto di incontro e di ascolto di “Orizzonte Comune”, in Corso Garibaldi, 130d. Giuliani, assieme con gli altri candidati e sostenitori saranno presenti tutti i giorni, dalle 18 alle 20, per parlare, conoscere le idee e i suggerimenti dei cittadini. A breve è prevista anche l’apertura di un altro punto di ascolto nel centro storico e probabilmente anche a Petignano, così da avere un contatto diretto e capillare sul territorio con gli elettori. Il MeetUp Orte5Stelle che assieme a Direzione Domani dovrebbe formare la quarta lista in campo, dopo aver preso atto della marcia indietro di Officina Ortana su una eventuale alleanza a tre, deve ancora sciogliere il nodo sul nome del candidato a sindaco.

