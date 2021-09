Viterbo, violentata da ex fidanzato, sentenza dopo sette anni

V. T. 02 settembre 2021 a

a

a

Viterbo è attesa entro novembre la sentenza che deciderà le sorti di un 25enne accusato di stalking, violenza sessuale e lesioni aggravate ai danni dell’ex fidanzata all’epoca dei fatti minorenne. Il ventenne, non rassegnandosi alla fine della relazione, avrebbe iniziato ad assumere comportamenti ossessivi e violenti nei confronti dell’ex fidanzatina tra il 2014 e il 2015. L’allora 16enne sarebbe stata costretta ad avere rapporti sessuali contro la sua volontà, sarebbe stata picchiata diverse volte e perseguitata dal ragazzo, che alternava tali atteggiamenti a richieste di perdono.

Non ci fu violenza sessuale di gruppo. Assolti tre giovani viterbesi

Nel dicembre del 2014 l’avrebbe afferrata per i capelli, sbattuta su una macchina e poi bloccata nell’androne del palazzo senza lasciarle via di fuga. Dopo due anni da incubo, lei, che nel frattempo dovette ricorrere alle cure di uno psicoterapeuta, decise di denunciarlo. La giovanissima fu ascoltata per due ore in sede di incidente probatorio nell’autunno del 2015 e la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal pm Chiara Capezzuto risale al febbraio del 2016. Il legale dell’imputato, l’avvocato Matteo Moriggi, sin dall’inizio della vicenda giudiziaria ha sostenuto che le dichiarazioni della ragazza, ormai divenuta maggiorenne, mostrerebbero un netto ridimensionamento del quadro generale e ha ripetutamente insistito nel voler ascoltare la giovane in aula.

Minorenne picchiata e violentata dopo serata in discoteca. Alla sbarra buttafuori

L’ultima udienza che sarà destinata all’ascolto dell’ultimo testimone della difesa e alla discussione si terrà il 3 novembre prossimo.

Rave, Lamorgese convoca i prefetti di Viterbo e Grosseto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.