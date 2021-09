Viterbo, bimba morsa da vipera. Paura a Orte, manca l'automedica e i soccorsi arrivano dal capoluogo

Beatrice Masci 02 settembre 2021 a

Bambina di 3 anni ricoverata in ospedale in seguito al morso di una vipera. E’ stata soccorsa in ritardo, ma fortunatamente in tempo, e il veleno è stato neutralizzato. Purtroppo può sempre capitare se si vive in campagna e si gioca all’aperto. Ciò che invece non dovrebbe capitare, ma che invece ieri, mercoledì 1 settembre, è successo, è attendere i soccorsi da Viterbo perché ad Orte non si trova un’automedica con un dottore che segua l’ambulanza come indicano i protocolli in situazioni simili. Questo è quello che si è esattamente verificato ieri ai danni della bimba e della sua famiglia. Il motivo di questa assenza è noto, già al centro di cronache nel recente passato: mancano i medici perché, a quanto risulta, i loro straordinari non verrebbero pagati con regolarità.

Il fatto si è verificato ieri in località Baucche, una zona in aperta campagna a Orte Scalo, al confine con l’Umbria. Secondo quanto si è appreso, la bambina era all’aperto quando all’improvviso ha avvertito il morso. Un rettile è stato visto strisciare tra l’erba. La sua grandezza ha fatto immediatamente pensare che si trattasse di una vipera. Sono stati subito allertati i soccorsi. Ma la sorpresa è stata tanta quando si è capito, ed è successo ovviamente solo dopo la presa in carico della ragazzina da parte dei sanitari, che l’ambulanza e l’automedica non erano partite da Orte, che da Baucche si trova a un paio di chilometri, ma da Viterbo.

In emergenze di questo genere la velocità dell’intervento può risultare determinante. In questo caso, sostengono in molti, si è perso del tempo. Come detto, la storia non è nuova. A lanciare l’allarme, qualche tempo fa, era stata la Confail Sanità Lazio (Confederazione autonoma italiana del lavoro). “Sappiamo che le automediche Ares - evidenziava il sindacato - sono spesso ferme. Questi sono i risultati di una gestione che per anni non ha mai fatto bandi di concorso per infermieri e medici. Ci auguriamo che l’assenza dei medici non comporti costi inutili e gravosi per l’Ares, visto che gli infermieri di solito vanno in turno per poi bloccare il servizio per mancanza del medico. Ci giungono voci che i medici non danno disponibilità più del dovuto per mancanza dei pagamenti degli straordinari. Un fatto molto grave e increscioso”. E ieri pomeriggio la gravità del fatto è stata dimostrata con tutta evidenza, visto che per soccorrere una bambina in pericolo di vita si sono dovuti attendere i soccorsi da Viterbo.

