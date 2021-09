Viterbo, Santa Rosa. "Trasporto eccezionale in primavera". La proposta della Lega

02 settembre 2021 a

“Il montaggio della Macchina di Santa Rosa in piazza del Comune rappresenta senza dubbio un’occasione per celebrare, superando le difficoltà legate alla pandemia, la festa di Santa Rosa, scaldando il cuore dei viterbesi e di tutti coloro che avranno la possibilità di visitare la nostra città in queste due prime settimane di settembre”. E’ quanto sostiene la Lega, che tuttavia va oltre e lancia la proposta di un trasporto eccezionale di Gloria, appena le condizioni lo consentiranno.

“E’ innegabile - spiega infatti il partito di Salvini - che le celebrazioni di Santa Rosa, oltre al valore religioso e spirituale che da sempre contraddistingue la vita dei cittadini viterbesi, siano caratterizzate da un aspetto sociale e culturale legato alla tradizione del trasporto della macchina. Una torre che si innalza nel cielo, sopra i tetti del centro storico, nel cuore della notte, portata a spalla da 100 uomini che con sacrificio, abnegazione e lavoro di squadra inorgogliscono l'intera città. Da parte nostra, in collaborazione con l’amministrazione, e con le altre istituzioni, lavoreremo sin da subito affinché Gloria possa sfilare per le vie della città non solo il 3 settembre del prossimo anno, ma anche prima”.

Non è un mistero ormai che i facchini hanno preso male la decisione del Comune di rinunciare, per il secondo anno di fila al Trasporto della Macchina. Inoltre anche gli altri appuntamenti storici della festa di Santa Rosa sono stati di fatto cancellati. Niente Fiera il 4 settembre - fallito anche il tentativo di proporla al Poggino - niente processione con il cuore. I facchini hanno fatto sapere che non indosseranno la divisa la sera del 3 settembre essendo comune presenti sotto alla Macchina. due anni senza il trasporto sono tanti per tutti. Per i facchini, ma per i viterbesi tutti. Per questo da più parti, Lega compresa, sta avanzando l'idea di un trasporto primaverile.

