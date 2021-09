Mare: vandali danneggiano la segnaletica al Lido di Tarquinia

Anna Maria Vinci 01 settembre 2021 a

Scorribande notturne al Lido, dove cinque adolescenti si sono divertiti a sradicare i pali segnaletici lungo via delle Vele e via delle Carene, ma almeno altri dieci segnali sono stati gettati a terra anche tra via dei Vascelli e via della Randa. Sradicata anche una colonnina dell’Enel. Gli schiamazzi sono stati segnalati anche nelle zone delle case bianche. E’ accaduto verso le tre di martedì. Turisti e residenti si sono svegliati a causa del forte rumore. I cittadini, infuriati, oltre ad urlargli contro e quindi a metterli in fuga, hanno girato anche un video, per cui non sarà difficile per le forze dell’ordine individuare gli autori.

Le zone in questione, così come l’area delle case bianche, non sono nuove a queste situazioni. Molte le lamentele da parte dei residenti e turisti che segnalano continuamente schiamazzi e danneggiamenti, soprattutto sotto la pineta, dove di notte in molti bivaccano fino all’alba. Questa volta, però, c’è il video ed è veramente triste vedere che sono i giovanissimi che sprecano le loro belle energie danneggiando il bene pubblico.

Sui social si rincorrono le proteste di chi è stato svegliato nel cuore della notte: “Che notte come tutte le notti!” lamenta una turista. Considerazione a cui si aggiungono conferme da altri abitanti al Lido: “Vandali ignobili che fanno così tutte le notti”. I cittadini hanno chiamato e richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, anche perché le zone in questione sono molte, come testimonia un altro residente: “Stanotte hanno abbattuto o divelto almeno dieci segnali tra via dei Vascelli (dove hanno sdraiato nuovamente la colonnina dell'Enel aggiustata di recente) e via della Randa”. I cittadini chiedono al Comune e alle forze di Polizia di prendere provvedimenti e di controllare il Lido nelle ore notturne. “Queste potranno essere considerate bravate? Sono atti delinquenziali che costano soldi alla comunità. Viene da chiedersi: ma alle tre e mezza di notte perché stanno in giro questi adolescenti?”, afferma una signora, mentre qualcuno propone: “Il Comune si faccia pagare i danni dai genitori”. Il video è al vaglio degli inquirenti che potrebbero individuare i vandali.

