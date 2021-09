Viterbo, elezioni comunali a Vetralla. Palombi si schiera con Tosini “Prima di tutto la continuità"

01 settembre 2021 a

E’ la “campagna acquisti” degli ultimi giorni la grande protagonista in città. Tutte e quattro le liste in campo per la competizione elettorale stanno chiudendo i giochi. Dopo Giulio Zelli con la lista civica “Noi per Vetralla”, che si è aggiudicato anche Gennaro Giardino, c’è la lista di Flaminia Tosini dal nome “Vetralla futura”, anche lei alle prese con gli ultimi accorgimenti, si parla di Walter Mancini, ex sindacalista e facente parte in passato, per dieci anni, del consiglio comunale in qualità di opposizione. Per la lista Aquilani - Gidari, invece, è stato confermato il ritorno di Francesco Biancucci, che pareva strizzare più l’occhio a Zelli in un primo momento, e forse anche della presenza di un giudice.

Qualcuno ipotizza, però, possibili spostamenti, fino all’ultima ora, per gli indecisi, quelli che oscillano da un parte all’altra per cercare di capire quale sia il carro del vincitore. Come ricordano bene alcuni esponenti della politica locale, alle ultime elezioni ci sono state anche persone che la mattina dell’ufficializzazione erano presenti in una lista e per l’ora di pranzo si erano spostate sul fronte opposto. L’unica novità di rilievo certa e incontrovertibile, di queste ultime ore, è Anna Maria Palombi, che, fino a questo momento indecisa sul da farsi, tra Passione civile e la lista civica di Flaminia Tosini, si è schierata infine con la ex vice sindaco uscente della neo lista “Vetralla Futura”, ed è lei stessa che lo conferma: “Ho deciso - dice Palombi - di mettere la continuità del lavoro svolto prima di tutto”.

Per “Passione civile, invece, il cammino sembra un po’ in salita, con la difficoltà di completare una lista orfana ancora di qualche pezzo. Ma l’ottimismo pare regnare sovrano in tutti e quattro gli schieramenti. Tutti sono convinti di riuscire a vincere, di avere le carte giuste affinché l’elettorato scelga loro. Ora non resta che stare a guardare le ultime galoppate finali in cerca del candidato più giusto, o, come meglio suggerisce qualche esperto, gli acchiappavoti.

