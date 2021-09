Viterbo, quattordicenne finisce in coma etilico. Paura per una ragazzina di Nepi. Il sindaco: "Siamo allarmati"

01 settembre 2021 a

a

a

Ragazzina di 14 anni finisce in coma dopo essersi presa una sbronza mentre era in compagnia di amici. E' successo nella serata di sabato. La minorenne è stata subito soccorsa e trasportata in eliambulanza all'ospedale Belcolle, dove è stata sottoposta a una lavanda gastrica e ora è fuori pericolo. La notizia ha scosso la comunità nepesina, soprattutto per la giovane età della ragazza, tanto che il sindaco Franco Vita in un post su Facebook ha annunciato il varo di un programma di interventi per combattere il disagio giovanile e per far comprendere ai ragazzi i rischi di certi eccessi, siano essi dovuti all'alcol o alle sostanze stupefacenti.

Rave party nel viterbese, morto per annegamento 24enne. Due ragazzi ricoverati in coma etilico

“Già in precedenza parlai della mia preoccupazione per delle situazioni segnalatemi da più parti, in particolare quando un giovane di un paese limitrofo venne a Nepi per assalire un coetaneo con armi improprie – scrive Vita -. In quell’occasione sollecitai le famiglie ad intervenire, ma alcuni avvenimenti recenti impongono anche un impegno dell’amministrazione comunale. Se vogliamo evitare che una parte dei nostri giovani fra qualche anno abbia problemi psicologici e di salute, bisogna infatti che il Comune concerti con le famiglie e con le istituzioni scolastiche una serie di interventi”.

"Ancora più controlli". Le ragazzine ubriache al Sacrario scuotono il Comune

Per questo, d'intesa con l'assessore ai servizi sociali Claudio Ciavatta e con quello alla pubblica istruzione Giulia Perugini, il Comune proporrà una serie di iniziative. “Una funzione importante la dovranno svolgere anche le famiglie – sottolinea il sindaco - e in alcuni casi sarà chiesto loro di collaborare con le istituzioni pubbliche per superare le criticità di qualche giovane. Insieme con gli assessori Ciavatta e Perugini abbiamo concordato sull'urgenza di intervenire con provvedimenti incisivi per far comprendere che alcuni comportamenti dei nostri giovani potrebbero risultare negativi per la loro crescita. I due assessori stanno già predisponendo un apposito programma da concordare con le istituzioni scolastiche e le famiglie. Noi vogliamo che i nostri giovani vivano l’esuberanza della loro età, anche in forma goliardica, ma riteniamo doveroso segnalare i danni per la loro salute che potrebbero derivare da alcuni modelli di comportamento. Se non lo facessimo – conclude Vita - verremmo meno alle nostre responsabilità”.

Rave illegale, si ridimensiona la conta dei danni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.