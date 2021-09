Viterbo, in fuga da kabul scrivendo Tuscania su un cartello. “Aiutiamo Ghazal” L'appello di Brachetti trova molte adesioni

Beatrice Masci 01 settembre 2021 a

Lunedì 30 agosto il contatto con il prefetto, “che ha espresso la volontà di fare quanto in suo potere quale rappresentante del governo”, ieri la telefonata del sindaco di Tuscania, “che ha appoggiato l’idea a nome dell’amministrazione comunale”. Mette le ali la proposta dell’ex sindaco di Tuscania, Regino Brachetti, nata domenica sull’onda della commozione, quando, come milioni di altre persone in tutto il mondo, ha visto in televisione e sui siti quel cartello con su scritto Tuscania diventare passaporto per la salvezza della vita di tre persone. Quel cartello sul quale la giornalista Ghazal, su suggerimento dei militari italiani, aveva scritto il nome del reggimento Tuscania, è infatti riuscito a portarla via dall’inferno di Kabul. La sua fuga è stata guidata dai militari italiani con i quali era in contatto grazie al suo lavoro. Loro le hanno suggerito: “Scrivi Tuscania su un cartello, così ti possiamo vedere”.

Quel cartello è stato visto e lei è riuscita a salire su un aereo con destinazione Roma. Vedendo quella scritta e dietro il viso stravolto ma determinato di Ghazal, Regino Brachetti non ha esitato: “La parola Tuscania ha salvato Ghazal, che sia il territorio di Tuscania ad accogliere lei e la sua famiglia. Io mi impegno a trovare un alloggio”. In due giorni è stato sommerso dalle adesioni. Per cui quella proposta sta davvero mettendo le ali.

“So bene cos’è l’inferno - ribadisce Brachetti - non un inferno di armi e missili, ma quello causato dal terremoto che ha distrutto la nostra Tuscania. Allora ricevemmo solidarietà da tutti, a tutti i livelli, nessuno escluso. Ripaghiamo il bene che ci è stato fatto aiutando Ghazal”. In fondo, quel cartello è stato come un gancio gettato nel buio della disperazione di Kabul, raccolto prima dai militari italiani del reggimento Tuscania e ora da Tuscania. Per Ghazal e per la sua famiglia sarebbe come un ritorno a casa. “Ho ricevuto telefonate da tutta la Tuscia e non solo”, spiega l’ex sindaco. A questo punto la speranza è che le intenzioni diventino atti concreti. Quel cartello con la scritta “Tuscania” forse lo esige.

