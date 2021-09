Viterbo, Chiara Frontini con la colla Attak. "Arena e i suoi attaccati alle poltrone"

A. Q. 01 settembre 2021 a

a

a

La colla Attak in mano per far capire il perché il sindaco è ancora al suo posto. Così il movimento civico 2020, alle 12.30 di martedì 31 agosto nei giardini di palazzo dei Priori, ironizza sul rimpasto di giunta che pochi minuti prima era stato presentato in pompa magna da uno stanco Giovanni Arena. “Vogliono solo rimanere attaccati alle poltrone”, dice Chiara Frontini, in mezzo alle colleghe consigliere Letizia Chiatti e Patrizia Notaristefano.

Fiera saltata, beffati 350 ambulanti

“Il peggior sindaco di sempre, che ha avallato le richieste di Fratelli d'Italia pur di rimanere in sella. Un sindaco che offende i viterbesi, considerati poco da una maggioranza che dovrebbe andarsene al più presto e che invece è incollata alle sedie”, aggiunge Frontini. La quale spiega così la scelta di indire una conferenza stampa autonoma rispetto a quella del resto della minoranza (la dem Luisa Ciambella non era presente a nessuna delle conferenze dell'opposizione): “Abbiamo un percorso e degli ideali differenti noi di Viterbo 2020 e gli altri consiglieri di minoranza”, precisa Frontini. Che poi si leva un sassolino dalla scarpa: “E poi, come possiamo essere uguali noi e gli altri dell'opposizione, i quali per il 90 per cento hanno votato Arena al ballottaggio del 2018 tra me e l'attuale sindaco?”.

x 1 / 38

Insomma, a due anni (ma Frontini spera che Arena cada prima) dalle prossime elezioni comunali, inizia il gioco di smarcamento delle varie forze politiche: Frontini vuole fare il suo percorso di avvicinamento alle urne. Percorso che è diverso da quello delle altre minoranze.

Arena dice no al terzo assessore a Fratelli d'Italia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.