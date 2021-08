Viterbo, elezioni comunali a Bassano Romano: Palazzetti verso il centrodestra

M. U. 31 agosto 2021 a

La presentazione delle liste elettorali ci sarà sabato prossimo. A contendersi lo scranno più alto in Comune saranno il sindaco uscente Emanuele Maggi, candidato di riferimento dell’area dem seppur spostato molto verso sinistra, e Carlo Pellegrini, frontman della Lega e della lista civica Vivere Bassano. Per Maggi i dubbi sulla squadra da presentare sono esigui, anche se qualche nome deve ancora sciogliere ufficialmente la riserva. Anche per Pellegrini, dopo alcune schermaglie con Fratelli d’Italia dovute, molto probabilmente, alla caduta dell’amministrazione De Rossi a Capodimonte, restano pochi punti interrogativi.

Il sindaco uscente dovrebbe puntare a far riconfermare alle urne alcuni dei suoi fedelissimi che lo hanno accompagnato negli ultimi 5 anni. Il suo sfidante, invece, scommette su personaggi della cosiddetta società civile slegati dai partiti, perlomeno all’apparenza. La novità sarà rappresentata dalla possibile candidatura di Francesco Palazzetti con l’opposizione, ovvero con la lista imbastita da Pellegrini. Il colpaccio, che potrebbe spostare gli equilibri elettorali, è frutto di pesanti frizioni nate nell’ultimo periodo di amministrazioni tra lo stesso Palazzetti, che ricopriva il ruolo di consigliere con delega alla manutenzione del patrimonio comunale, alle aree periferiche ed i consorzi stradali, ed il sindaco Maggi.

A poco più di un mese dal voto, tuttavia, non mancano le polemiche. In occasione dell’ultimo consiglio comunale, infatti, dai banchi dell’opposizione sono piovute pesanti critiche nei confronti dell’amministrazione, rea di aver trasformato la strada di Grotte Ciapperi da “vicinale” a “comunale”. Secondo Pellegrini ed i suoi, questo gesto di Maggi sarebbe l’ultimo colpo di coda in vista delle consultazioni volto ad accaparrare qualche consenso. Nel comunicato diffuso dal gruppo Tradizione Dignità Futuro si legge: “Durante l'approvazione dell’ordine del giorno, appunto per Grotte Ciapperi, il sindaco ha integrato il documento con un trafiletto che gli consentirà di investire subito le risorse, bypassando l'iter di approvazione e affidamento ad una ditta così da realizzare l'opera appena prima delle votazioni previste per il 4 ottobre. Coincidenze? Sicuramente”. Insomma, tra i due candidati si preannuncia un duello rusticano.

