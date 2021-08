Viterbo, elezioni comunali a Montefiascone. Grandi manovre per ricompattare le coalizioni

A. Q. 31 agosto 2021 a

Sorpresa sul colle falisco: si andrebbe verso due liste elettorali. Una di centrosinistra e una di centrodestra. Rigorosamente “civiche”, dicono i protagonisti, anche se sarebbero state le segreterie provinciali del Pd, dei Cinquestelle, della Lega, di Fratelli d’Italia e di Forza Italia a decidere i giochi elettorali che la confusa politica montefiasconese non riesce a mettere in ordine. Ci sono ancora pochi giorni alla presentazione delle liste in Comune (la scadenza è sabato alle ore 12), e finché non ci sarà l’ufficialità del segretario generale di palazzo Sciuga, saranno possibili cambiamenti, ma nel fine settimana si sono verificati fatti molto importanti che vanno nella direzione di due liste in gara. Venerdì sera si è svolto l’incontro (forse decisivo) per quanto concerne la lista di centrodestra dell’ex maggioranza. Ci sarebbe stato poi l'accordo del Pd e del Patto civico (grillini, sinistra e associazioni) sull’avvocato Luca Paoletti candidato sindaco. Infine, si è tenuta una riunione del centrodestra provinciale in cui Lega, Fdi e FI hanno posto le basi di un accordo in vista delle elezioni regionali del 2023 e per la prossime scadenze in Provincia: chi prenderà il posto del presidente Pd Pietro Nocchi? E quindi chi gestirà i tanti soldi per le strade, l’edilizia scolastica e le infrastrutture idriche e ambientali? Questi i temi del confronto. Ne sarebbe uscita l’intenzione di sotterrare l’ascia di guerra e cercare di andare avanti uniti.

Comunali, Paolini sbarra la strada a Orietta Celeste

Montefiascone è un tassello del mosaico del centrodestra provinciale, e le raccomandazioni dall’alto premono per una lista unica che possa concorrere e vincere sul colle falisco. In tal senso, sembra che la lista dell’avvocato Andrea Danti, sponsorizzata dalla Lega del coordinatore locale Augusto Bracoloni, possa essere il contenitore in cui Lega-FdI-FI possano confluire. A questo punto, se uno scenario del genere prendesse corpo, potrebbe saltare la lista dell’ex consigliere di maggioranza Sandro Leonardi e della potenziale candidata sindaca Orietta Celeste. O, in caso rimanesse in piedi, sarebbero due le liste di centrodestra e una di centrosinistra. Ma l’eventuale lista Leonardi-Celeste, senza l’ex sindaco Massimo Paolini e il commissario locale FdI Massimo Ceccarelli, risulterebbe depotenziata e probabilmente destinata ad arrivare terza.

Scontro nel centrodestra. tensione tra Fi e FdI

Sui possibili scenari, ecco i commenti dei protagonisti. Il potenziale candidato sindaco Pd-Patto civico, Luca Paoletti, minimizza: “Non c’è nulla di definito al momento - dice al telefono - e poi ho uno studio legale che mi porta via tutto il tempo”. Ma il segretario Pd Vincenzo Frallicciardi conferma: “Sembra fatta: ora bisogna perfezionare la lista”. Dall’altra parte, il commissario provinciale di Forza Italia, Andrea Di Sorte, promette: “Stiamo lavorando per un’unica lista di centrodestra”. Mentre Leonardi non è di questo avviso: “Sarà lotta tra tre avvocati: Celeste, Paoletti, Danti”.

FdI non va alla riunione con Leonardi. Si spacca la lista della giunta uscente

