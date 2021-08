Viterbo, funerali di Daniele Urbani. Lacrime e lutto cittadino a Vallerano. La sorella: "Ora sei accanto a papà"

B. M. 31 agosto 2021 a

Tutta la comunità di Vallerano si è stretta alla famiglia di Daniele Urbani, il 38enne scomparso da casa il 20 agosto e ritrovato privo di vita mercoledì pomeriggio, in un fosso nei pressi di Vallerano. I funerali sono stati celebrati dal parroco della chiesa di Santa Maria del Ruscello, padre Mauro, e dal vescovo Romano Rossi. Le norme anti Covid non hanno consentito che la chiesa fosse gremita, per cui moltissime persone hanno seguito la cerimonia dal piazzale. Circa 400 i partecipanti a un addio che fino all’ultimo si credeva possibile non dover celebrare. La speranza di ritrovare Daniele vivo, infatti, non è mai venuta meno durante le intense giornate di ricerche. Ma si è schiantata all’improvviso mercoledì pomeriggio, dopo il ritrovamento del Doblò a bordo del quale Daniele aveva fatto perdere le sue tracce.

Ritrovato il corpo senza vita di Daniele Urbani

La famiglia ha affidato alla sorella un toccante saluto: “Questa ferita - ha detto la donna - non si rimarginerà mai, ma sappiamo che ora sei con papà”. E forse è stata proprio quella perdita, qualche tempo, fa, a spegnere il sorriso di Daniele: “Dalla morte del padre non è più stato lo stesso”, hanno ricordato gli amici. Ora Daniele riposa accanto a quel padre a cui era molto legato. Lascia la madre, la sorella e la fidanzata nel dolore che neppure il tempo riuscirà ad addolcire. Due giorni fa il sindaco Adelio Gregori aveva proclamato il lutto cittadino e annullato tutte le iniziative in programma. I negozi hanno risposto abbassando le serrande nel momento dei funerali. Un modo per testimoniare alla famiglia il grande lutto che ha unito tutti.

La tragedia che ha colpito Vallerano e la famiglia di Daniele Urbani si è consumata nell’arco di cinque giorni, da quando, il 20 agosto, era stato dato l’allarme. Daniele aveva effettuato l’ultima consegna di pane a Caprarola ed era atteso in ditta. Non vedendolo arrivare, è stato dato l’allarme e sono immediatamente scattate le ricerche. Lui viaggiava a bordo del furgone bianco della ditta, un Doblò ripreso dalle telecamere nei pressi del campo sportivo di Caprarola. Erano le 8,39. Più tardi, ma la conferma è arrivata il giorno successivo con la visione delle immagini di altre telecamere, il Doblò era stato ripreso al bivio di Trenta Miglia. Si pensava volesse dirigersi verso Roma, o comunque nella provincia romana. Il giorno successivo, invece, il suo telefono, sempre muto, era stato agganciato a un ripetitore nella zona di Vallerano, in località Campagnano. Ritrovato il Doblò, un elicottero dei vigili del fuoco si è alzato in volo perché l’area è impervia. A recuperare il suo corpo sono stati i suoi amici, appartenenti al gruppo di Protezione civile di Vallerano. Cinque giorni vissuti con il fiato in gola, una corsa contro il tempo per riuscire a riportarlo a casa, fino a quando tutti si sono dovuti arrendere alla sua scelta di non vivere.

Dolore le la morte di Daniele Urbani. Annullate le feste, domani l'autopsia

