Viterbo, paura a Castel Sant'Elia. Blocchi di tufo si staccano dalla torre civica e cadono in strada

Alf. Parr. 31 agosto 2021 a

a

a

Sfiorata la tragedia nel centro storico di Castel Sant’Elia. Due grossi e pesanti blocchi di tufo si sono improvvisamente staccati da un merlo della Torretta Civica cadendo a terra. Fortunatamente in quel momento nessun pedone era presente nel luogo dell’impatto. A farne le spese è stata un’automobile parcheggiata sotto le mura, che è stata colpita sul parabrezza.

Incidente mortale in moto. Autopsia sul corpo di Alessandro Salera

Il sindaco Vincenzo Girolami commenta lo spiacevole quanto inaspettato episodio così: “Sono state allertate subito le autorità che in merito stanno valutando le cause”.

In terapia intensiva il motociclista ferito nello scontro sulla Commenda

“Il blocco di tufo - prosegue il sindaco - è stato subito rimosso e riposto in deposito da una ditta specializzata, per essere, con opportuni e idonei lavori di restauro, rimesso in sito. L’amministrazione comunale incaricherà un ingegnere per verificare lo stato generale conservativo degli altri merli ed eventualmente provvedere alla loro messa in sicurezza. Sarà nostra cura provvedere a fornire ulteriori utili informazioni in proposito, con particolare riferimento alla dinamica delle cause che hanno provocato il distacco e la caduta a terra dell'elemento decorativo in tufo”.

Schianto in moto sulla Flaminia, ferito 38enne



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.