Viterbo Covid, Fabrizio Bianchini morto in Messico. La rabbia fratello Paolo: "Vogliono 20 mila euro per riportare la salma in Italia"

30 agosto 2021 a

a

a

Rabbia che si aggiunge al dolore per la perdita di un fratello. E' l'assurda storia che sta vivendo Paolo Bianchini in Messico. L'ex consigliere comunale di Viterbo e responsabile del movimento dei ristoratori Mio Italia è ancora a Playa del Carmen in attesa di riportare la salma del fratello Fabrizio in Italia. Il fratello, 39 anni, è morto nell'ospedale di quella città la settimana scorsa dopo un lungo ricovero in terapia intensiva a causa del Covid. Tuttavia le operazioni per far rientrare il corpo si stanno complicando.

Non vedo l’ora di tornare in Italia per dare a tutti voi un enorme abbraccio e per raccontare, anche con l’aiuto spero... Pubblicato da Paolo Bianchini su Sabato 28 agosto 2021

E' lo stesso Bianchini a raccontare tutto su Facebook: "Non vedo l’ora di tornare in Italia per dare a tutti voi un enorme abbraccio e per raccontare, anche con l’aiuto spero della stampa nazionale, l’odissea di malasanità e mafia che abbiamo e che stiamo ancora vivendo. Vi dico solo che per riavere il corpo l’ospedale ci ha chiesto 480.000 pesos (oltre 20.000 euro). Può immaginare chi mi conosce cosa ho potuto fare dentro quell’ufficio! Si sono cac**i sotto…". "Siamo fortunati a vivere nel nostro paese meraviglioso, anche se abbiamo la peggiore classe politica del mondo, che permette ai propri figli di fuggire all’estero in cerca di fortuna. I nostri politici hanno ucciso la speranza di vedere di nuovo splendere la nostra nazione per incapacità e ingordigia! Evidentemente peró ce li meritiamo!", aggiunge Bianchini.

❤️Raccolti 3000€ in due giorni in memoria di Fabrizio sulla piattaforma #GoFundMe. In arrivo lunedí tanti bonifici... Pubblicato da Paolo Bianchini su Domenica 29 agosto 2021

Poi Paolo Bianchini, che a Viterbo è il titolare dell'Osteria dell'Antico Orologio, comunica che la raccolta fondi in favore dell'ospedale Belcolle, promossa in memoria di Fabrizio, sta andando a gonfie vele. "Raccolti 3000€ in due giorni in memoria di Fabrizio sulla piattaforma #GoFundMe. In arrivo lunedí tanti bonifici". La raccolta fondi in memoria di *Fabrizio Bianchini* ha lo scopo di acquistare e donare *all’Ospedale di Belcolle* i seguenti macchinari: *Ecografo portatile wireless*, per il posizionamento dei cateteri venosi nei reparti e per l’esecuzione dei blocchi nervosi in sala operatoria. *Sonda* per elettrocardiogramma endocavitario. Per partecipare questo è il link della raccolta (clicca qui). Inoltre si possono inviare donazioni al conto corrente Banca Lazio Nord intestato a *MIO ITALIA*, Iban It58k0893114505000040018758*. *Causale*: donazione in memoria di Fabrizio Bianchini.

Vola un’Aquila nel cielo ❤️ Fabrizio ❤️ Pubblicato da Paolo Bianchini su Sabato 28 agosto 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.