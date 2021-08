Viterbo, i funerali di Daniele Urbani lunedì 30 agosto alle 16. Lutto cittadino a Vallerano

30 agosto 2021 a

Avranno luogo oggi pomeriggio, lunedì 30 agosto alle ore 16.00, nella chiesa di Maria del Ruscello, i funerali di Daniele Urbani. Noti, ormai, i termini della vicenda, che ha portato alla scomparsa prematura, a soli trentotto anni, del giovane valleranese. Preme mettere in evidenza in questa circostanza l’affetto e la stima, dei quali Daniele è stato sempre circondato. Impiegato nel forno del paese, aveva contatti quotidiani con numerosi esercizi commerciali. I gestori intervistati, come tanti cittadini, hanno rimarcato, con commozione palpabile, l’affabilità, la disponibilità incondizionata di Daniele.

Il sindaco, Adelio Gregori, interpretando il sentimento della comunità, ha indetto per oggi il lutto cittadino con un’ordinanza, che, tra l’altro, riporta:”Saranno esposte bandiere a mezz’asta sugli edifici del Comune, degli enti pubblici e privati, nonché sugli edifici scolastici di ogni ordine e grado. Saranno sospesi esibizioni, intrattenimenti e manifestazioni previsti sulle pubbliche piazze nel giorno dei funerali. Saranno chiuse le serrande degli esercizi pubblici durante lo svolgimento delle funzioni religiose”.

Conclude l’ordinanza: "Tutti i cittadini e le associazioni sociali, culturali e produttive di Vallerano sono invitati ed esprimere, nelle forme che riterranno più appropriate, il dolore dei valleranesi e l’abbraccio dell’intera comunità ai famigliari”. Parole eloquenti per connotare un lutto, che davvero ha colpito la comunità nel profondo.

