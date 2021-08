Viterbo, Santa Rosa. Niente fiera al Poggino, Arena: "Non è vero che costava troppo"

30 agosto 2021 a

"Non è vero che la fiera al Poggino non si è fatta perché costava troppo, ma principalmente per problemi tecnici e logistici che, se superati, sarebbero costati circa 50 mila euro. Ho fatto di tutto per spostare la fiera al Poggino e se fosse stato possibile si sarebbero reperite anche le risorse necessarie”. Parole del sindaco Arena, all’indomani della pioggia di polemiche e proteste per l’annullamento della fiera di Santa Rosa. “Sono sempre più convinto - ribadisce Arena - della decisione di non aver autorizzato la fiera nel centro storico, perché, nonostante la richiesta del green pass, sarebbe stato impossibile gestire sia gli abitanti del centro storico che tutti quelli che potevano raggiungere la zona della fiera con estrema facilità. Si sarebbero ammassate migliaia di persone a pochi centimetri le une dalle altre, e questo in un momento di ripresa del Covid, come responsabile della salute pubblica non lo posso permettere”.

Arena replica anche a chi gli fa notare che molte altre città si sono organizzate in modo tale da non annullare fiere ed eventi. “La fiera di Viterbo accoglie 350 espositori - spiega il sindaco - che uniti ai visitatori e ai residenti, fanno migliaia di persone. Impossibile garantire la sicurezza nel centro storico. Avremmo potuto chiedere i green pass agli ingressi della città, ma come fare con i residenti? Impossibile. Il Poggino, invece, andava bene, ma sono emersi problemi tecnici. Se fosse stato possibile sarei stato disposto non solo a investire 50 mila euro, ma anche di più. Capisco che non tutti gli ambulanti avrebbero apprezzato la collocazione al Poggino, ma molti sarebbero comunque arrivati. Il problema, come detto, non è stato certo economico ma tecnico”.

Dunque l'annullamento della fiera continua a generare delle polemiche e il sindaco è stato costretto in qualche modo a dare delle spiegazioni.

