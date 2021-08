Mare, famiglia rischia di annegare a Montalto. Padre, madre e figlio salvati dai vigili del fuoco e da un bagnino

28 agosto 2021 a

a

a

Paura nel pomeriggio di sabato 28 agosto a Marina di Montalto. Una famiglia - padre, madre e figlio piccolo - è stata salvata dal nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco intervenuti con le moto d’acqua e da un bagnino. Erano finiti a largo e non riuscivano a rientrare. La famiglia era in difficoltà e non riusciva raggiungere la riva. A quel punto dalla spiaggia sono partiti i vigili del fuoco con le moto d'acqua ed hanno raggiunto la famiglia insieme a un bagnino che era nella stessa area vicino allo stabilimento Il gabbiano alla fine per la famiglia solo un grande spavento. Sono stati riportati sulla spiaggia e stanno tutti bene.

Malore in acqua, muore sessantenne. Tragedia a Marina Velka

Intorno alle 14 i vigili del fuoco avevano portato a termine un intervento simile. Due ventenni, amiche, erano state trascinate a largo dalle onde e non riuscivano più a tornare verso riva. Allertati da alcuni bagnanti che avevano notato le due giovani i vigili le hanno raggiunte con le moto d'acqua e tratte i salvo.

Quindicenne violentata in campeggio, denunciato un 19enne

Il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Viterbo è in servizio nelle spiagge di Montalto di Castro tutti i week end in forza di un accordo che è stato raggiunto con il Comune per rendere ancora più sicure le spiagge. I vigili sono stati presenti finora in tutti i week end estivi e durante l'intera settimana di Ferragosto. Una presenza che ha garantito un più elevato standard di sicurezza nel Litorale. Infatti sono stati diversi gli interventi portati a termine dai vigili del fuoco, gli ultimi due, come detto sopra, nella giornata di sabato 28 agosto. Il servizio dei vigili del fuoco viene svolto in collaborazione con la Capitaneria di porto e vede impegnati a turno diversi elementi del nucleo sommozzatori che hanno a disposizione delle moto d'acqua utilizzate appunto per i salvataggi.

Yacht in fiamme. Salvo l'equipaggio: paura per le 7 persone a bordo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.