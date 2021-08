Viterbo, elezioni comunali a Vasanello. Due liste di centrodestra, è bagarre

Ardelio Loppi 29 agosto 2021 a

a

a

Come a livello provinciale, anche a Vasanello lo scontro nel “centrodestra” si fa durissimo. Il virgolettato è necessario perché è proprio su chi, tra Luigi Stefanucci e Igino Vestri, rappresenterà a livello ufficiale la coalizione alle amministrative del 3-4 ottobre che ormai verte senza esclusione di colpi il contendere. Quando, mercoledì, a sorpresa è stata annunciata la lista Vestri, risultato della spaccatura tra FI-Lega e FdI consumatasi all’interno di quello che è stato il Polo per Vasanello alla guida del paese da vent’anni, si dava per scontato che Stefanucci fosse il candidato a tutti gli effetti appoggiato da FI e Lega. Ma a quattro giorni di distanza non si è ancora vista nessuna comunicazione in questo senso è la cosa suona effettivamente un po’ strana.

Dino Primieri unisce i gruppi dell'opposizione. Pronta la lista

Anche perché sia Andrea Di Sorte, responsabile provinciale di FI, che il senatore leghista Umberto Fusco si sono incontrati in questi giorni con lo stesso Stefanucci dichiarando il loro incondizionato endorsement alla sua lista. Chissà, magari il ritardo della comunicazione ufficiale è dovuto solo alla gran mole di straordinari cui i due rappresentanti politici sono costretti, un po’ in tutta la provincia, per situazioni di spaccature nel centrodestra del tutto simili a quella di Vasanello, eppure più passa il tempo e più nella compagine di Stefanucci crescono perplessità e malumori.

Possibile intesa tra FdI e Passione civile. A sinistra spunta terza lista

Intanto, all’ingresso del paese, fin da giovedì, all’indomani dell’annuncio della lista di Vestri, campeggia un gigantesco manifesto che lo presenta come il candidato della continuità con gli ultimi vent’anni. Stessa cosa dicasi sulla pagina Facebook del Polo per Vasanello, che però dopo poco è tornata ad essere “neutra”. Chiaro a questo punto che l’idea di presentare la lista Vestri, del tutto esclusa in un comunicato di FdI il sette agosto scorso, parte invece da lontano. Insomma, è ormai guerra aperta, e nell’attesa di capire una volta per tutte chi tra Stefanucci e Vestri rappresenterà ufficialmente il centrodestra, il candidato sindaco del centrosinistra, Lucio Filipponi, senza nemmeno dover soffiare sul fuoco sta alla finestra pregustando quello che fino a poco tempo fa sembrava quasi un miraggio: prendersi le chiavi di Palazzo Celestini.

Scontro nel centrodestra. tensione tra Fi e FdI

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.