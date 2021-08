Viterbo, film top secret della Walt Disney a Palazzo Ruspoli di Vignanello

Daniela Venanzi 29 agosto 2021 a

Da giorni, ormai, Vignanello è un via vai di furgoni, camion posti ovunque, auto blu in sosta fuori dal centro. Centinaia di persone coinvolte, tecnici, operai, artisti, attori, campi base, un bar ristoro direttamente in piazza e una mensa nella parte del parco a ridosso il cimitero. La piazza del paese e Palazzo Ruspoli sono stati presi praticamente d’assalto per le riprese cinematografiche di un film della Walt Disney, il cui contenuto è ancora blindato dal segreto. Qualcuno parla di una produzione importante, un colossal praticamente, forse dedicato a Romeo and Juliet.

La presenza nel comune di Vignanello è davvero massiccia, impossibile non notare quante aree siano state occupate, e soprattutto il fatto che durante le riprese, da quelle parti non si possa sostare, piuttosto soltanto transitare. Il sindaco Federico Grattarola parla di una segretezza totale. Neppure lui conosce i dettagli del film che si sta girando in paese: “Le notizie su cosa stiano girando sono davvero irreperibili e a me sconosciute. So soltanto, per quello che mi riguarda come primo cittadino, che abbiamo rilasciato i permessi per l’occupazione del suolo pubblico. Hanno richiesto diverse aree, come la piazza e il parcheggio del cimitero. La tariffa applicata è quella ordinaria in vigore per chiunque”. Insomma, a trapelare, circa i contenuti e i nomi degli attori presenti, neppure una virgola o un accenno. Le auto blu, diverse decine, che probabilmente fanno da spola per i personaggi celebri che saranno protagonisti del film, sono tutte oscurate e nessuno è riuscito a carpire neanche un volto noto, un personaggio famoso. Nel frattempo, vista la presenza di tir, delle attrezzature di pregio e del materiale costoso, è stato organizzato un presidio di guardie giurate sia durante il giorno che durante la notte. Una vigilanza h24 che impedisce non solo atti vandalici e furti ma anche la violazione della privacy delle riprese cinematografiche stesse.

L’intero parco, un’area di grande estensione, di Palazzo Ruspoli e tutte le uscite sono controllate a vista fino all’ingresso dalla parte del cimitero. Una estrema tutela che fa pensare a qualcosa di davvero importante, d’altra parte la Disney non firma mai cose di poco conto. Se da una parte il primo cittadino di Vignanello non incassa cifre di rilievo, dall’altra pare invece che Palazzo Ruspoli abbia ottenuto un bell’incasso, si parla di una cifra di tutto rispetto, centinaia di migliaia euro. Qualcuno ha notato anche che, per un intero fine settimana, era sparita tutta la produzione, si dice che in quel frangente siano andati a girare altre scene a Palazzo Farnese, a Caprarola, per poi tornare in quel di Vignanello. Curiosi e cittadini locali cercano di sbirciare in qualche modo, ma davvero risulta impossibile qualsiasi avvicinamento. E il segreto, per il momento, è stato salvaguardato.

