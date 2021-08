Viterbo, finto commercialista di Orte condannato. Prometteva di sistemare le pratiche fiscali

V. T. 29 agosto 2021 a

a

a

È stato condannato a 8 mesi un sedicente commercialista che nel 2017 truffò un trentenne di Vallerano. La sentenza è arrivata nelle scorse settimane. Durante l’ultima udienza celebratasi a febbraio che ha anticipato quella definitiva dedicata alla discussione, la vittima, assistita dall’avvocato Matteo Moriggi, ha raccontato la vicenda.

Rapina alla gioielleria Bracci. Processo al via a settembre



“Conobbi quest’uomo 4 anni fa fuori dagli uffici dell’agenzia delle entrate e dopo essersi presentato come commercialista, tributarista e consulente tecnico legale, si offrì di seguire le mie pratiche invitandomi presso il suo studio a Orte lasciandomi il biglietto da visita. A due giorni dal primo incontro decisi di andare da lui con mio padre – ha riferito il giovane-. Prese visione delle mie cartelle esattoriali e mi disse che alcune potevano essere impugnate e che sarebbe riuscito a fare in modo che io potessi dilazionare i pagamenti dovuti, tramite le rateizzazioni che lui sarebbe riuscito a ottenere.

Guerra dei murales nel paese delle fiabe

"Dunque mi assicurò che avrebbe pensato lui a tutto. Inizialmente gli diedi un acconto di 500 euro e le volte successive gli consegnai 400 e 300 euro, tutti in contanti e senza mai avere in cambio ricevute, per un totale di 1200 euro. Poco tempo dopo invece appresi dai giornali che il fantomatico commercialista era stato arrestato per truffa e che il suo studio era stato posto sotto sequestro dai carabinieri. Eppure aveva uno studio con tanto di targhe affisse”.

Paura in centro, spunta un coltello durante lite. Arrestato 38enne

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.