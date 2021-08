Viterbo, ladri travestiti da addetti della Talete. Il Comune di Vetralla: "Non fateli entrare in casa"

28 agosto 2021 a

Ladri travestiti da operai della Talete. A lanciare l’allarme è stato il Comune allertato dai cittadini insospettiti da alcune persone che si presentano nelle case spacciandosi per addetti della società indossando anche le divise della stessa. “Sono dei ladri”, si legge in un comunicato del Comune pubblicato sui social.

‼️AVVISO ALLA CITTADINANZA‼️ SI SPACCIANO PER OPERATORI DELLA TALETE SPA INDOSSANDO GIUBBOTTI DELLA SOCIETÀ, MA SONO... Pubblicato da Comune di Vetralla su Venerdì 27 agosto 2021

“Prestare la massima attenzione ed avvisare immediatamente le forze dell'ordine”. Dopo l’allarme lanciato dal Comune è intervenuta anche la Talete: “Nessun operatore ha il mandato per entrare in casa”. La società assicura di “non avere dato mandato ad alcun suo delegato per operare nelle abitazioni in nome e per conto dell’azienda”. La Talete dunque ripete le raccomandazioni del Comune di Vetralla nel dare massima attenzione qualora si verificassero casi analoghi e nel contempo chiede di allertare le forze dell’ordine.



