Viterbo, Santa Rosa. Fiera cancellata e polemiche per gli spettacoli vicino al cimitero

B. M. 28 agosto 2021 a

a

a

L’idea di spostare la fiera di Santa Rosa al Poggino, a conti fatti è risultata troppo costosa, per cui, informa il sindaco Arena, anche per quest’anno sarà annullata. Annullata non solo la fiera tradizionale, ma anche quella che si tiene per le vie del centro storico. Lo stop è arrivato al termine dell’incontro con i dirigenti comunali dei settori sviluppo economico, lavori pubblici, polizia locale e ambiente ai quali Arena aveva chiesto un sopralluogo in via dell’Industria, nell’area che avrebbe dovuto ospitare la fiera. “Già nei giorni scorsi avevo firmato l’ordinanza per annullare la fiera nel centro storico. Oggi (ieri ndr), a seguito di quanto emerso dalla riunione, mi vedo costretto a mettere da parte anche la soluzione alternativa individuata al Poggino. Una soluzione ritenuta valida sia per quanto riguarda la collocazione dei circa 330 operatori commerciali, sia la gestione del flusso degli utenti, sia il rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie anti Covid. Si sarebbero però resi necessari e indispensabili una serie di interventi, per un costo compreso tra i 40 e i 50 mila euro. Costi di adeguamento per l’organizzazione dell’evento. Tutti avremmo preferito la tradizionale fiera nel centro storico. Ma sarebbe stato impossibile controllare. Purtroppo dovremo rinunciarci anche quest’anno”.

Lunedì il montaggio di Gloria in piazza del Comune

Una decisione che probabilmente susciterà critiche e malumori. Gli stessi che ha suscitato la scelta di spostare nell’area di San Lazzaro, a 50 metri dal cimitero, il concerto di Max Pezzali (in programma il 5 settembre) e lo spettacolo di Maurizio Battista (6 settembre). L’area scelta, vasta e praticamente spoglia, di sicuro garantisce la sicurezza e il distanziamento richiesti dalla regole anti Covid, ma garantisce anche il rispetto dei morti e soprattutto dei loro congiunti vivi?

Gloria per 20 giorni in piazza del Comune | IL PROGRAMMA DELLA FESTA

Secondo alcuni no. “Ho acquistato il biglietto per il concerto di Max Pezzali, ma poi o saputo che la location era cambiata. Ma vi pare possibile che io possa andare a un concerto a 50 metri dal luogo sacro in cui riposano i mie cari?” afferma Maria Letizia Ferrazzano che ha commentato la scelta del Comune in un post. Francesca Mori va oltre e richiama l’attenzione dell’amministrazione comunale sui morti per Covid e sulla necessità di garantire la sicurezza ai cittadini: “Ma sono così importanti e necessari questi spettacoli? E poi, altra cosa fuori luogo e ignobile direi: farli vicino al cimitero, un luogo sacro di riposo per i nostri defunti. Per quale motivo pratogiardino Lucio Battisti non andava bene? Non c’è più rispetto per nessuno, né morti, né vivi. Tutto ciò è vergognoso”. Non sono le sole critiche arrivate sulla location di San Lazzaro. Sono molti i cittadini che, vista la situazione, avrebbero preferito, così come è stato per la fiera, annullare anche gli spettacoli: “Come possiamo divertici a due passi dal cimitero? Meglio sarebbe stato decidere di non fare nulla visto che Pratogiardino non va bene”. Per Arena un’altra gatta da pelate in questa strana e assurda estate viterbese.

Annullata la Fiera di Santa Rosa. Il sindaco: "Farla al Poggino costava troppo"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.